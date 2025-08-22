Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намеренно не хочет вмешиваться в дело Болтона - РИА Новости, 22.08.2025
21:10 22.08.2025
Трамп заявил, что намеренно не хочет вмешиваться в дело Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно не желает вмешиваться в расследование, касающееся бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. РИА Новости, 22.08.2025
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно не желает вмешиваться в расследование, касающееся бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. "Я намеренно не хочу в это вмешиваться", — сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопросы. Ранее газета New York Post сообщила, что в пятницу утром в доме Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, прошёл обыск в рамках расследования, связанного с вопросами национальной безопасности. По словам Трампа, он узнал об этом "из телевизора" и ничего не знает о деталях дела. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил телеканалу NBC факт расследования, но подчеркнул, что оно не связано с критикой Болтона в адрес Трампа.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об обыске в доме Болтона
Вчера, 17:55
 
