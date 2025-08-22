https://ria.ru/20250822/tramp-2037070235.html

Трамп зол на европейских лидеров, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп в определенной степени зол на европейских лидеров и осознает их реальную роль в РИА Новости, 22.08.2025

в мире

белоруссия

сша

минск

дональд трамп

александр лукашенко

джо байден

евросоюз

МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп в определенной степени зол на европейских лидеров и осознает их реальную роль в геополитике, поэтому и соответствующим образом к ним относится. "И он, конечно, зол на этих европейских лидеров. Заслужили они этого? Заслужили. Они - проигравшие", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Минске. Видеофрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Он же уровень их знает, не дурак же, понимает. Если бы они чего-то стоили… Если он уважает и ценит мнение (российского президента – ред.) Путина, так он с ним, вы видели, как обращается. Но если он их ни во что не ставит... Ну а почему ни во что не ставят? Ну потому что они своим поведением показали свое место и свою роль", - продолжил Лукашенко. Однако он заметил, что "это не очень, когда ты позвал домой и так издевательски с ними разговариваешь". "Это не очень, но, наверное, мы не все знаем. Я еще раз говорю, они этого заслужили, если чисто по-человечески. Пускай терпят", - сказал Лукашенко. Лукашенко добавил, что Трамп не прав в том, что он не отошел от предвыборной своей кампании. "Они что, Дональда Трампа хотели видеть президентом? Они же против него. И наши беглые (выехавшая из страны белорусская оппозиция - ред.), которые ему сегодня забрасывают письма,.. они же вместе с этими лидерами боролись за то, чтобы Джо Байден победил. А вы видите, какое отношение Трампа к Байдену. Ну, конечно, если у него стреляли в предвыборную кампанию … в тюрьму хотели посадить. Какое отношение у Трампа должно быть к Байдену и его сторонникам? Это враги его", - продолжил президент Белоруссии. Но он заявил, что "в политике так (заведено – ред.), что пришел во власть - надо все забыть",- подчеркнул Лукашенко. "Слушайте, еще два сантиметра - и голову снесли бы. Конечно, ему это обидно. Страна демократическая. Они хвастались, что мы вот такие все великие. Пытались его сломать, посадить в тюрьму. Он по судам ходил все время. Он от этого еще не отошел", - добавил белорусский президент. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Пятнадцатого августа на Аляске состоялись переговоры Путина и Трампа. А до этого Трамп пообщался по телефону с Лукашенко.

белоруссия

сша

минск

