Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта. Президент США ранее заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я думаю, что узнаю подход России и, честно говоря, Украины", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
сша
россия
украина
сша, россия, украина, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
