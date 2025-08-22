Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 22.08.2025
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта. РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта. Президент США ранее заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я думаю, что узнаю подход России и, честно говоря, Украины", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп хочет узнать о подходах России и Украины к урегулированию

Трамп заявил, что за 2 недели хочет узнать о подходах РФ и Украины к переговорам

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что за две недели хочет узнать о "подходе" РФ и Украины к урегулированию конфликта.
Президент США ранее заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.
"Я думаю, что узнаю подход России и, честно говоря, Украины", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
