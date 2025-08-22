https://ria.ru/20250822/tramp-2037069518.html
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T21:04:00+03:00
2025-08-22T21:04:00+03:00
2025-08-22T21:32:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое может включать санкции, торговые пошлины или "ничего". Ранее в пятницу Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба", - заявил Трамп журналистам, комментируя, что произойдет по истечении двух недель.
https://ria.ru/20250822/tramp-2037066530.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию
Трамп допустил, что введет санкции через две недели из-за ситуации на Украине