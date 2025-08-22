Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025
21:04 22.08.2025 (обновлено: 21:32 22.08.2025)
Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое может включать санкции, торговые пошлины или "ничего". Ранее в пятницу Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба", - заявил Трамп журналистам, комментируя, что произойдет по истечении двух недель.
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое может включать санкции, торговые пошлины или "ничего".
Ранее в пятницу Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.
"Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба", - заявил Трамп журналистам, комментируя, что произойдет по истечении двух недель.
Трамп хотел принять участие в возможной встрече Путина и Зеленского
Вчера, 20:47
 
