Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию

Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию - РИА Новости, 22.08.2025

Трамп заявил, что может включать в себя важное решение по урегулированию

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22

2025-08-22T21:04:00+03:00

2025-08-22T21:32:00+03:00

в мире

сша

украина

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в зависимости от динамики в украинском вопросе он примет "очень важное решение" по урегулированию, которое может включать санкции, торговые пошлины или "ничего". Ранее в пятницу Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. "Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба", - заявил Трамп журналистам, комментируя, что произойдет по истечении двух недель.

сша

украина

в мире, сша, украина, дональд трамп