Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по ситуации на Украине, исходя из дальнейших действий... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:49:00+03:00
2025-08-22T20:49:00+03:00
2025-08-22T22:24:00+03:00
ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять "очень важное решение" по ситуации на Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева."Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение", — сказал он.При этом американский лидер отметил, что может фактически выйти из процесса урегулирования."Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины, или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: "Это ваша борьба", — отметил Трамп.Переговоры по УкраинеПятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые страны ЕС намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов делегаций России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Трамп анонсировал "очень важное решение" по Украине в течение двух недель
