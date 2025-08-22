https://ria.ru/20250822/tramp-2037065373.html
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:34:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
россия
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели."Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем всё обернётся. И лучше, чтобы я был рад", - заявил Трамп журналистам по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
