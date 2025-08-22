Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 22.08.2025 (обновлено: 20:55 22.08.2025)
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. РИА Новости, 22.08.2025
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
россия
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели."Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем всё обернётся. И лучше, чтобы я был рад", - заявил Трамп журналистам по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
украина
сша
россия
украина, сша, дональд трамп, россия
Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп рассказал, когда прояснится ситуация с переговорами по Украине

Трамп: судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 22 августа 2025
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 22 августа 2025
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели.
"Меня совершенно ничего не радует в этой войне, совсем не радует. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем всё обернётся. И лучше, чтобы я был рад", - заявил Трамп журналистам по теме переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России
Вчера, 18:05
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
