Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа

БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привел слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсети Facebook*.В своем письме премьер пожаловался Трампу на действия Киева, который атаковал нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.По его словам, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Сийярто добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепровод* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
"Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии
. Ты мой великий друг. Дональд", — привел слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсети Facebook*.
В своем письме премьер пожаловался Трампу на действия Киева, который атаковал нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.
Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
По его словам, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Сийярто добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.
Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
- Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
- "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
- Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.