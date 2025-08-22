Рейтинг@Mail.ru
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 22.08.2025 (обновлено: 16:47 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа - РИА Новости, 22.08.2025
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа
Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T14:02:00+03:00
2025-08-22T16:47:00+03:00
дональд трамп
виктор орбан
вооруженные силы украины
петер сийярто
словакия
киев
в мире
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привел слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсети Facebook*.В своем письме премьер пожаловался Трампу на действия Киева, который атаковал нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.По его словам, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Сийярто добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепровод* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250818/glava-2036095008.html
https://ria.ru/20250812/orban-2034894355.html
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
словакия
киев
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6bfae78782e333e2f46911dfaa7dbcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, виктор орбан, вооруженные силы украины, петер сийярто, словакия, киев, в мире, венгрия
Дональд Трамп, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Петер Сийярто, Словакия, Киев, В мире, Венгрия
Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа

Трамп сообщил Орбану, что зол из-за ударов Киева по нефтепроводу Дружба

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
"Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привел слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсети Facebook*.
Ответ Дональда Трампа Виктору Орбану
Ответ Дональда Трампа Виктору Орбану - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Ответ Дональда Трампа Виктору Орбану
В своем письме премьер пожаловался Трампу на действия Киева, который атаковал нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.
Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Сийярто ответил на издевательский упрек Сибиги после атаки ВСУ на "Дружбу"
18 августа, 16:43
По его словам, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Сийярто добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.
Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день
12 августа, 21:11

Атаки ВСУ на нефтепровод

  • Киевский режим не в первый раз атакует инфраструктуру "Дружбы". Так, в марте украинский дрон нанес удар по измерительной станции трубопровода, что также привело к остановке поставок в Венгрию российской нефти. Генштаб ВСУ взял на себя ответственность за произошедшее.
  • "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
  • Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Венгрия и Словакия увеличили поставки газа из России в обход Украины
1 апреля, 17:08
 
Дональд ТрампВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныПетер СийяртоСловакияКиевВ миреВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала