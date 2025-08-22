https://ria.ru/20250822/tramp-2036977070.html

Удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" сильно разозлили Трампа

Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 22.08.2025

БУДАПЕШТ, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в ответе на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это. — Прим. ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привел слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсети Facebook*.В своем письме премьер пожаловался Трампу на действия Киева, который атаковал нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.По его словам, своими действиями Киев наносит ущерб не Москве, а Будапешту и Братиславе, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы. Сийярто добавил, что Брюссель должен принять меры, как обещал в январе, а не молчать.Ранее он уточнил, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены в третий раз за последнее время. Также дипломат напомнил киевским властям, что большая часть украинского импорта электроэнергии поступает через венгерскую территорию.Атаки ВСУ на нефтепровод* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

