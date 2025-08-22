https://ria.ru/20250822/tramp-2036976153.html

Трамп разозлился после украинской атаки на нефтепровод "Дружба"

Трамп разозлился после украинской атаки на нефтепровод "Дружба" - РИА Новости, 22.08.2025

Трамп разозлился после украинской атаки на нефтепровод "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на его письмо, где заявил, что не рад слышать новости об атаке Украины на... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T13:55:00+03:00

2025-08-22T13:55:00+03:00

2025-08-22T16:16:00+03:00

киев

в мире

венгрия

украина

словакия

дональд трамп

виктор орбан

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672851_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_d37e6221d180cf018f9529dda0557ee3.jpg

БУДАПЕШТ, 22 авг - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на его письмо, где заявил, что не рад слышать новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и "очень разозлен" из-за этого.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи (это - ред.) Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", - говорится в ответе на письмо, опубликованном Орбаном в соцсети Facebook*.В своем письме американскому президенту Орбан пожаловался на действия Киева, который атаковал критический для энергоснабжения Венгрии и Словакии нефтепровод.Венгерский премьер подчеркнул, что Венгрия снабжает Украину электроэнергией и нефтью, и "они в ответ бьют по нефтепроводу, который снабжает нас", назвав это "очень недружественным шагом"."Я попросил помощи американского президента. Украинцы постоянно обстреливают нефтепровод "Дружба". То же самое они сделали и с "Северным потоком"... Там правда тоже только что раскрылась", - написал Орбан в посте с публикацией письма.Ранее Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что вместе со словацким коллегой Юраем Бланаром направил главе дипломатии ЕС Кае Каллас и еврокомиссару по энергетике Дану Йоргенсену письмо с призывом предпринять обещанные меры и предотвратить атаки Киева на критическую для стран Евросоюза инфраструктуру.* запрещена в РФ как экстремистская.

https://ria.ru/20250822/druzhba-2036971043.html

https://ria.ru/20250822/siyyarto-2036953401.html

киев

венгрия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, в мире, венгрия, украина, словакия, дональд трамп, виктор орбан, петер сийярто, facebook, евросоюз, северный поток