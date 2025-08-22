https://ria.ru/20250822/tramp-2036949735.html

Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне

2025-08-22T12:09:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. "Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу... Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Кроме того, Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер "немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности". В противном случае, предупредил американский президент, "произойдут плохие вещи", включая полный перевод города под федеральное управление.

