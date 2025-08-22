Рейтинг@Mail.ru
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/tramp-2036949735.html
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:09:00+03:00
2025-08-22T12:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:84:721:489_1920x0_80_0_0_a881dfc97613ccc42918ae7153127a03.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. "Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу... Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Кроме того, Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер "немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности". В противном случае, предупредил американский президент, "произойдут плохие вещи", включая полный перевод города под федеральное управление.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036880065.html
вашингтон (штат)
сша
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:16:721:556_1920x0_80_0_0_ae4b64def5b560d975030a4d15f3532e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, колумбия
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Колумбия
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне

Трамп: благодаря нацгвардии в Вашингтоне за неделю не было ни одного убийства

© РИА НовостиНацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости
Нацгвардия у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
"Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу... Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Кроме того, Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер "немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности". В противном случае, предупредил американский президент, "произойдут плохие вещи", включая полный перевод города под федеральное управление.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Бойцы нацгвардии США рассказали, что "защищают страну" в Вашингтоне
Вчера, 01:51
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала