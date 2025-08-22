https://ria.ru/20250822/tramp-2036949735.html
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:09:00+03:00
2025-08-22T12:09:00+03:00
2025-08-22T12:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
колумбия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:84:721:489_1920x0_80_0_0_a881dfc97613ccc42918ae7153127a03.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря введению национальной гвардии в Вашингтоне не произошло ни одного убийства за неделю. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. "Вашингтон, округ Колумбия, снова в безопасности! Толпы возвращаются, настроение приподнято, а наша национальная гвардия и полиция округа Колумбия прекрасно делают свою работу... Как бы плохо это ни звучало, на этой неделе впервые за всю историю не было убийств", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Кроме того, Трамп призвал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер "немедленно прекратить предоставлять ложные и крайне неточные данные о преступности". В противном случае, предупредил американский президент, "произойдут плохие вещи", включая полный перевод города под федеральное управление.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036880065.html
вашингтон (штат)
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572386945_0:16:721:556_1920x0_80_0_0_ae4b64def5b560d975030a4d15f3532e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, колумбия
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Колумбия
Трамп отметил работу нацгвардии по борьбе с преступностью в Вашингтоне
Трамп: благодаря нацгвардии в Вашингтоне за неделю не было ни одного убийства