Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира
22.08.2025
14:18 22.08.2025 (обновлено: 16:40 22.08.2025)
Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, передает агентство Белта. РИА Новости, 22.08.2025
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, передает агентство Белта."Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, - ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Если надо поддержать - Трампу надо, - то, наверное, он этого заслуживает", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.По данным агентства, президент выразил уверенность, что Трампу дадут эту премию."Барак Обама до него... Только стал президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию", - заметил в этой связи Лукашенко."Он даже развязал несколько войн", - подчеркнул белорусский президент. В то же время, обратил внимание Лукашенко, действующий американский президент за шесть месяцев предотвратил несколько войн.Белорусский президент заявил, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу. Тем не менее, добавил Лукашенко, главное другое. "Главное, что его будут уважать люди - в России, в Украине, у нас. Позвонили друг другу - наши люди с воодушевлением это восприняли. "Благодарны Дональду Трампу" - вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию", - продолжил Лукашенко.Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии свое отношение к Нобелевской премии. "Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только ни давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек, но что в этом плохого?" - сказал Лукашенко.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, передает агентство Белта.
"Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, - ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Если надо поддержать - Трампу надо, - то, наверное, он этого заслуживает", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
По данным агентства, президент выразил уверенность, что Трампу дадут эту премию.
"Барак Обама до него... Только стал президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию", - заметил в этой связи Лукашенко.
"Он даже развязал несколько войн", - подчеркнул белорусский президент. В то же время, обратил внимание Лукашенко, действующий американский президент за шесть месяцев предотвратил несколько войн.
Белорусский президент заявил, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу. Тем не менее, добавил Лукашенко, главное другое. "Главное, что его будут уважать люди - в России, в Украине, у нас. Позвонили друг другу - наши люди с воодушевлением это восприняли. "Благодарны Дональду Трампу" - вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию", - продолжил Лукашенко.
Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии свое отношение к Нобелевской премии. "Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только ни давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек, но что в этом плохого?" - сказал Лукашенко.
