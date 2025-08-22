https://ria.ru/20250822/tramp--2036981395.html

Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 22.08.2025

Лукашенко: Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, передает агентство Белта. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T14:18:00+03:00

2025-08-22T14:18:00+03:00

2025-08-22T16:40:00+03:00

в мире

дональд трамп

александр лукашенко

белоруссия

сша

барак обама

европа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил шансы получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии мира, передает агентство Белта."Человек хочет Нобелевскую премию, если это так, - ну и на здоровье, пусть получает! Что для нас в этом плохого? Если надо поддержать - Трампу надо, - то, наверное, он этого заслуживает", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.По данным агентства, президент выразил уверенность, что Трампу дадут эту премию."Барак Обама до него... Только стал президентом, ничего не сделал - получил Нобелевскую премию", - заметил в этой связи Лукашенко."Он даже развязал несколько войн", - подчеркнул белорусский президент. В то же время, обратил внимание Лукашенко, действующий американский президент за шесть месяцев предотвратил несколько войн.Белорусский президент заявил, что лично он поддерживает вручение Нобелевской премии мира Трампу. Тем не менее, добавил Лукашенко, главное другое. "Главное, что его будут уважать люди - в России, в Украине, у нас. Позвонили друг другу - наши люди с воодушевлением это восприняли. "Благодарны Дональду Трампу" - вот это важно, а не то, что Нобелевский комитет присудит ему эту премию", - продолжил Лукашенко.Глава государства обратил внимание, что в Белоруссии свое отношение к Нобелевской премии. "Она уже дискредитирована полностью. Вы же видите, кому только ни давали. Чисто политическая игра. У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек, но что в этом плохого?" - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036974044.html

https://ria.ru/20250822/lukashenko-2036968966.html

белоруссия

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, александр лукашенко, белоруссия, сша, барак обама, европа, россия