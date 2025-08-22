https://ria.ru/20250822/tatarstan-2036906056.html

В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов

Участники специальной военной операции из регионов России посетят Татарстан в ходе всероссийского проекта по социальной адаптации и культурной реабилитации "Тур

КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Участники специальной военной операции из регионов России посетят Татарстан в ходе всероссийского проекта по социальной адаптации и культурной реабилитации "Тур для СВОих", передает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "С 29 августа по 1 сентября Республика Татарстан станет площадкой для всероссийского социального турмаршрута "Тур для СВОих". Мероприятие направлено на поддержку психологического здоровья, социальную адаптацию и реабилитацию ветеранов специальной военной операции из разных регионов России. В проекте примут участие 75 человек из Ярославской, Ульяновской, Липецкой, Московской областей, а также из республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении. Программа тура включает посещение Казани, Лаишевского, Зеленодольского и Высокогорского районов. Тур стартует в Лаишевском районе, где для гостей будет организовано размещение в санатории "Санта". Далее ветераны посетят Зеленодольский район с экскурсией на судостроительный завод. Кульминацией программы станет пребывание в Казани, где участники СВО станут гостями праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню республики. Как отметила председатель отделения организации "Первый патриот" Ирина Самолдина, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к социальной реабилитации через путешествия и культурное обогащение. По ее словам, участники тура смогут насладиться насыщенным культурным досугом, познакомятся с богатым историческим прошлым и промышленным потенциалом республики. Помощник премьера Татарстана Владимир Майстренко отметил высокую социальную значимость подобных инициатив. "Главная цель - помочь ветеранам вернуться к нормальной гражданской жизни. Важно, чтобы они изучали мир, были адаптированы ко всему", - сказал он. "Тур для СВОих" продолжает успешную практику социального туризма: ранее к 80-летию Победы аналогичная программа была организована по маршруту Золотого кольца. Движение "Первый Патриот" планирует и в дальнейшем расширять географию проектов, организуя туры для ветеранов на других известных туристических направлениях страны.

