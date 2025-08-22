Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
09:23 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/tatarstan-2036906056.html
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов - РИА Новости, 22.08.2025
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов
Участники специальной военной операции из регионов России посетят Татарстан в ходе всероссийского проекта по социальной адаптации и культурной реабилитации "Тур РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T09:23:00+03:00
2025-08-22T09:23:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Участники специальной военной операции из регионов России посетят Татарстан в ходе всероссийского проекта по социальной адаптации и культурной реабилитации "Тур для СВОих", передает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "С 29 августа по 1 сентября Республика Татарстан станет площадкой для всероссийского социального турмаршрута "Тур для СВОих". Мероприятие направлено на поддержку психологического здоровья, социальную адаптацию и реабилитацию ветеранов специальной военной операции из разных регионов России. В проекте примут участие 75 человек из Ярославской, Ульяновской, Липецкой, Московской областей, а также из республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении. Программа тура включает посещение Казани, Лаишевского, Зеленодольского и Высокогорского районов. Тур стартует в Лаишевском районе, где для гостей будет организовано размещение в санатории "Санта". Далее ветераны посетят Зеленодольский район с экскурсией на судостроительный завод. Кульминацией программы станет пребывание в Казани, где участники СВО станут гостями праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню республики. Как отметила председатель отделения организации "Первый патриот" Ирина Самолдина, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к социальной реабилитации через путешествия и культурное обогащение. По ее словам, участники тура смогут насладиться насыщенным культурным досугом, познакомятся с богатым историческим прошлым и промышленным потенциалом республики. Помощник премьера Татарстана Владимир Майстренко отметил высокую социальную значимость подобных инициатив. "Главная цель - помочь ветеранам вернуться к нормальной гражданской жизни. Важно, чтобы они изучали мир, были адаптированы ко всему", - сказал он. "Тур для СВОих" продолжает успешную практику социального туризма: ранее к 80-летию Победы аналогичная программа была организована по маршруту Золотого кольца. Движение "Первый Патриот" планирует и в дальнейшем расширять географию проектов, организуя туры для ветеранов на других известных туристических направлениях страны.
https://ria.ru/20250811/kazan-2034677458.html
https://ria.ru/20250725/chempionat-2031536842.html
россия
казань
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Россия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
В Татарстане пройдет тур для участников СВО из российских регионов

Участники спецоперации посетят Татарстан в ходе проекта "Тур для СВОих"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Участники специальной военной операции из регионов России посетят Татарстан в ходе всероссийского проекта по социальной адаптации и культурной реабилитации "Тур для СВОих", передает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
"С 29 августа по 1 сентября Республика Татарстан станет площадкой для всероссийского социального турмаршрута "Тур для СВОих". Мероприятие направлено на поддержку психологического здоровья, социальную адаптацию и реабилитацию ветеранов специальной военной операции из разных регионов России. В проекте примут участие 75 человек из Ярославской, Ульяновской, Липецкой, Московской областей, а также из республик Мордовия, Башкортостан и Татарстан", - говорится в сообщении.
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник Братишка - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Казань отправила в зону СВО мотоциклы, коптеры, беспилотник "Братишка"
11 августа, 20:56
Программа тура включает посещение Казани, Лаишевского, Зеленодольского и Высокогорского районов. Тур стартует в Лаишевском районе, где для гостей будет организовано размещение в санатории "Санта". Далее ветераны посетят Зеленодольский район с экскурсией на судостроительный завод. Кульминацией программы станет пребывание в Казани, где участники СВО станут гостями праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню республики.
Как отметила председатель отделения организации "Первый патриот" Ирина Самолдина, уникальность проекта заключается в комплексном подходе к социальной реабилитации через путешествия и культурное обогащение. По ее словам, участники тура смогут насладиться насыщенным культурным досугом, познакомятся с богатым историческим прошлым и промышленным потенциалом республики.
Помощник премьера Татарстана Владимир Майстренко отметил высокую социальную значимость подобных инициатив. "Главная цель - помочь ветеранам вернуться к нормальной гражданской жизни. Важно, чтобы они изучали мир, были адаптированы ко всему", - сказал он.
"Тур для СВОих" продолжает успешную практику социального туризма: ранее к 80-летию Победы аналогичная программа была организована по маршруту Золотого кольца. Движение "Первый Патриот" планирует и в дальнейшем расширять географию проектов, организуя туры для ветеранов на других известных туристических направлениях страны.
Торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции Абилимпикс. 25 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
В Казани прошел чемпионат по профмастерству среди участников СВО
25 июля, 21:49
 
Республика ТатарстанРоссияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала