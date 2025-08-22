https://ria.ru/20250822/tanets-2036884517.html

Эмоциональный "танец" медведя попал на видео в заказнике Приморья

22.08.2025

Эмоциональный "танец" медведя у ствола дерева попал на фотоловушку в заказнике "Полтавский" в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр".

приморский край

уссурийский городской округ

центр "амурский тигр"

ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – РИА Новости. Эмоциональный "танец" медведя у ствола дерева попал на фотоловушку в заказнике "Полтавский" в Приморье, сообщает Центр "Амурский тигр". "Фотоловушка в заказнике "Полтавский" в Приморском крае стала невольной свидетельницей эмоционального "танца" в исполнении бурого медведя", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале центра медведь, стоя на задних лапах и обхватывая голову передними лапами, трется спиной о ствол дерева. Ранее ученые сообщали, что медведи чешут спину о ствол дерева, проявляя маркировочное поведение: они оставляют запаховые метки, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. Так они ищут пару, метят территорию и так далее. Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Полтавский" основан в 1963 году. Он расположен в западной части Приморья, на территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального района. Площадь "Полтавского" — 119 тысяч гектаров. Охраняет заказник краевая Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ, поддержку ей оказывает Центр "Амурский тигр".

