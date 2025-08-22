https://ria.ru/20250822/tailand-2036886056.html

Блогер заявил, что в Таиланде от него добивались признания в шпионаже

Блогер заявил, что в Таиланде от него добивались признания в шпионаже

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Российский видеоблогер Тимур Збарский, которого задержали в Таиланде и депортировали в Россию после двух поездок в зону таиландско-камбоджийской границы, рассказал РИА Новости, что сотрудники тайских спецслужб пытались добиться от него признания в шпионаже на Камбоджу. "Меня допрашивали по-русски тайцы, учившиеся в России, утверждая, что я состою в ЧВК "Вагнер" и вел на территории пограничной зоны Таиланда разведку целей для камбоджийской артиллерии", - сообщил РИА Новости видеоблогер. Збарский - выпускник Серпуховского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения, прослуживший пять лет в ВС России и уволившийся в запас капитаном в 2003 году. Он рассказал, что после увольнения из армии восемь лет работал в торговых фирмах в разных регионах России, в том числе в Москве, а в 2011 году переехал в Таиланд. Здесь он занялся фридайвингом и видеосъемкой, начал вести видеоблог на нескольких платформах, посещая потенциально интересные для российских туристов достопримечательности и регионы Таиланда. За годы видеосъемок Збарский снял много видео и обзоров для своего Telegram-канала "Архивариус Таиланда". По его словам, давние фотографии в курсантской и офицерской форме, найденные таиландскими полицейскими в его смартфоне после задержания, усугубили положение. Збарский был задержан 31 июля на территории национального парка в пограничной зоне Таиланда "парковыми рейнджерами" - вооруженными лесниками. Парк был закрыт для посещения на время обострения пограничных споров с Камбоджей, однако, по словам россиянина, предупреждающих надписей на английском языке на въезде не было. "Служащие национального парка передали меня полиции, я оказался в управлении иммиграционной полиции провинции Сисакет. На второй день после долгих допросов на английском и русском через переводчика-россиянина следователями иммиграционной и уголовной полиции в присутствии представителя вооруженных сил и тщательного изучения фотографий и видео в моем смартфоне, мне предъявили административное обвинение в нарушении правил посещения национального парка, я заплатил штраф в размере 1000 бат (30,7 доллара), после чего, по моим ощущениям, меня уже собирались отпустить", - рассказал россиянин. Однако, после этого последовал новый допрос, вспоминает видеоблогер. "И вдруг в кабинет вошли двое тайцев, мужчина и женщина, которых мне представили как переводчиков, и начали меня допрашивать на хорошем русском языке. Они не спрашивали, а утверждали, практически, что я сотрудник ЧВК "Вагнер", нанятый вооруженными силами Камбоджи, и камбоджийский шпион", - сказал Збарский, добавив, что местный следователь, который его допрашивал раньше, признался, что "один генерал не поверил его показаниям". Прибывшие стали по очереди объяснять ему, что все фото и видео, найденные в его телефоне, имеют привязку к координатам и могли быть использованы для наведения артиллерийского огня, рассказал россиянин. "Мужчина жестко говорил по-русски: ты из "Вагнера", ты наемник. В его глазах прямо читалось, что в том, что касается меня, он уже все для себя решил. И он, и его напарница были совершенно уверены, что я из ЧВК "Вагнер" и выполнял в таиландской погранзоне задания камбоджийской разведки", - сказал он. После того, как россиянин отверг все обвинения, его посадили в машину и повезли в Бангкок, в Центр временного содержания иммиграционной полиции, откуда 13 августа депортировали в Россию, аннулировав таиландскую визу, но так и не предъявив никаких обвинений. Слухи об участии россиян в пограничном конфликте на стороне Камбоджи распространились в таиландских соцсетях 29 июля, в первый день действия режима прекращения огня после пограничного конфликта 24–28 июля. В соцсетях циркулировала аудиозапись радиопереговоров на русском языке, перехваченных во время конфликта таиландскими военными, как заявлялось, с камбоджийской стороны. В радиопереговорах речь шла о физических характеристиках радиоволн и влиянии атмосферных условий на качество радиосвязи. Авторы вброса в соцсети заявляли, что перехват представлял собой разговор двух бойцов ЧВК "Вагнер", якобы управлявших беспилотниками, которые использовали в конфликте камбоджийские вооруженные силы. Слухи вызвали возмущение у многих тайцев, обычно относящихся к России и россиянам, как к друзьям своей страны. Через несколько дней выяснилось, что в действительности таиландские военные перехватили радиообмен российских гражданских специалистов связи, работающих в Лаосе, который граничит с Таиландом и Камбоджей в том же регионе, где шли таиландско-камбоджийские боестолкновения.

