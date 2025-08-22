https://ria.ru/20250822/syrskiy-2036885227.html

Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию

22.08.2025

Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее брат Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше их не беспокоить. Главком ВСУ был объявлен в розыск МВД России в мае 2023 года. Как следует из ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК России, однако по какой — не указано. Объявление в розыск означает, что Сырский не сможет приехать в Россию, потому что при пересечении границы он будет сразу задержан правоохранительными органами. Сырский был назначен командующим украинскими войсками в феврале 2024 года. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.

