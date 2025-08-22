Рейтинг@Mail.ru
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 22.08.2025 (обновлено: 10:49 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/syrskiy-2036885227.html
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию - РИА Новости, 22.08.2025
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T03:50:00+03:00
2025-08-22T10:49:00+03:00
россия
владимирская область
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее брат Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше их не беспокоить. Главком ВСУ был объявлен в розыск МВД России в мае 2023 года. Как следует из ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК России, однако по какой — не указано. Объявление в розыск означает, что Сырский не сможет приехать в Россию, потому что при пересечении границы он будет сразу задержан правоохранительными органами. Сырский был назначен командующим украинскими войсками в феврале 2024 года. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
https://ria.ru/20250820/syrskiy-2036468453.html
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимирская область, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Владимирская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию

Сырский не сможет навестить в РФ болеющего отца, так как будет задержан

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее брат Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше их не беспокоить.
Главком ВСУ был объявлен в розыск МВД России в мае 2023 года. Как следует из ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК России, однако по какой — не указано. Объявление в розыск означает, что Сырский не сможет приехать в Россию, потому что при пересечении границы он будет сразу задержан правоохранительными органами.
Сырский был назначен командующим украинскими войсками в феврале 2024 года. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Отец Сырского находится при смерти
20 августа, 11:39
 
РоссияВладимирская областьАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала