Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию - РИА Новости, 22.08.2025
Сырский не сможет увидеться с болеющим отцом, если приедет в Россию
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы,... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T03:50:00+03:00
2025-08-22T03:50:00+03:00
2025-08-22T10:49:00+03:00
россия
владимирская область
александр сырский
вооруженные силы украины
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не сможет навестить в России болеющего отца, поскольку будет задержан при пересечении границы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее брат Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше их не беспокоить. Главком ВСУ был объявлен в розыск МВД России в мае 2023 года. Как следует из ведомственной базы розыска, он разыскивается по статье УК России, однако по какой — не указано. Объявление в розыск означает, что Сырский не сможет приехать в Россию, потому что при пересечении границы он будет сразу задержан правоохранительными органами. Сырский был назначен командующим украинскими войсками в феврале 2024 года. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе родители и брат.
россия
владимирская область
Новости
ru-RU
россия, владимирская область, александр сырский, вооруженные силы украины
Россия, Владимирская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
