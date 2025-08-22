Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный священник УПЦ призвал сопротивляться насилию на Украине - РИА Новости, 22.08.2025
08:10 22.08.2025 (обновлено: 09:34 22.08.2025)
Освобожденный священник УПЦ призвал сопротивляться насилию на Украине
Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, поделился мнением с РИА Новости, что не РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, поделился мнением с РИА Новости, что не все в мире заинтересованы в том, чтобы прекратились преследования УПЦ, но нужно продолжать сопротивляться злу и насилию в отношении верующих УПЦ. Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается в мире ежегодно 22 августа. Он был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 3 июня 2019 года. Генеральная ассамблея приняла резолюцию, в которой содержится решительное осуждение продолжающихся актов насилия и терроризма, направленных против отдельных лиц, в том числе лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, и совершаемых на основе или во имя религии или убеждений. "Мировая общественность должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить все эти преследования верующих на Украине или где бы то ни было в мире, но я считаю, что не все в этом заинтересованы. Тут либо божественное вмешательство будет, либо сама мировая общественность поверит, что она нуждается в Боге. Как сказал Серафим Саровский: "И придет Россия путем великих страданий к великой славе". Вот так и весь христианский мир - путем страданий, а другого выхода нет у нас, так сам Господь сказал: "Меня гнали, будут гнать и вас". Но сопротивляться злу и насилию надо. Об этом учит Священное Писание", - сказал протоиерей. Священник подчеркнул, что продолжаются преследования верующих канонической Украинской православной церкви. На Украине духовенство сидит в тюрьмах, священников забирают в армию, Православная церковь Украины (ПЦУ) берет штурмом храмы, избивая прихожан. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Протоиерей Украинской православной церкви (УПЦ) Андрей Павленко, освобожденный Россией в 2022 году из украинской тюрьмы, поделился мнением с РИА Новости, что не все в мире заинтересованы в том, чтобы прекратились преследования УПЦ, но нужно продолжать сопротивляться злу и насилию в отношении верующих УПЦ.
Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, установленный ООН, отмечается в мире ежегодно 22 августа. Он был провозглашен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 3 июня 2019 года. Генеральная ассамблея приняла резолюцию, в которой содержится решительное осуждение продолжающихся актов насилия и терроризма, направленных против отдельных лиц, в том числе лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам, и совершаемых на основе или во имя религии или убеждений.
"Мировая общественность должна быть заинтересована в том, чтобы прекратить все эти преследования верующих на Украине или где бы то ни было в мире, но я считаю, что не все в этом заинтересованы. Тут либо божественное вмешательство будет, либо сама мировая общественность поверит, что она нуждается в Боге. Как сказал Серафим Саровский: "И придет Россия путем великих страданий к великой славе". Вот так и весь христианский мир - путем страданий, а другого выхода нет у нас, так сам Господь сказал: "Меня гнали, будут гнать и вас". Но сопротивляться злу и насилию надо. Об этом учит Священное Писание", - сказал протоиерей.
Священник подчеркнул, что продолжаются преследования верующих канонической Украинской православной церкви. На Украине духовенство сидит в тюрьмах, священников забирают в армию, Православная церковь Украины (ПЦУ) берет штурмом храмы, избивая прихожан.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
