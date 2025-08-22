https://ria.ru/20250822/svo-2037014251.html

"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"

"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы" - РИА Новости, 22.08.2025

"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"

Запад любит называть себя поборником и защитником демократии, однако экспорт их ценностей никогда не имел ничего общего со свободой для людей, пишет в материале РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T16:19:00+03:00

2025-08-22T16:19:00+03:00

2025-08-22T16:24:00+03:00

запад

в мире

гватемала (республика)

никарагуа

гондурас

сальвадор альенде

украина

боливия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151685/13/1516851358_0:0:3146:1771_1920x0_80_0_0_d5ac1c68cd3fb4a7bc7e20140c6d92dc.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад любит называть себя поборником и защитником демократии, однако экспорт их ценностей никогда не имел ничего общего со свободой для людей, пишет в материале для норвежского издания Steigan.no обозреватель Дан-Вигго Бергтун."Когда люди голосуют "правильно", выборы приветствуются как победа свободы. Когда люди голосуют "неправильно", демократия отбрасывается в сторону. За этим следуют санкции, дестабилизация или прямое военное вмешательство", - отметил он.При этом Бергтун напомнил о свержении чилийского президента Сальвадора Альенде, "попытавшегося, дать народу контроль над ресурсами страны". Также он упомянул перевороты и войны в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Боливии и Ираке, организованные Западом для обеспечения геополитических интересов. Эксперт также добавил, что сегодня Украину и другие страны Восточной Европы под видом свободы подталкивают в лоно Запада, называя при этом западную модель демократии "гнилой моделью", которая построена на фасадах и двойных стандартах, и сейчас распространяется по всему миру.

https://ria.ru/20250822/serbiya-2036894373.html

https://ria.ru/20250805/ssha-2033580250.html

гватемала (республика)

никарагуа

гондурас

украина

боливия

ирак

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запад, в мире, гватемала (республика), никарагуа, гондурас, сальвадор альенде, украина, боливия, ирак, восточная европа