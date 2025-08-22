https://ria.ru/20250822/svo-2037014251.html
"Гнилая модель". На Западе неожиданно восстали против "экспорта свободы"
2025-08-22T16:19:00+03:00
запад
в мире
гватемала (республика)
никарагуа
гондурас
сальвадор альенде
украина
боливия
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Запад любит называть себя поборником и защитником демократии, однако экспорт их ценностей никогда не имел ничего общего со свободой для людей, пишет в материале для норвежского издания Steigan.no обозреватель Дан-Вигго Бергтун."Когда люди голосуют "правильно", выборы приветствуются как победа свободы. Когда люди голосуют "неправильно", демократия отбрасывается в сторону. За этим следуют санкции, дестабилизация или прямое военное вмешательство", - отметил он.При этом Бергтун напомнил о свержении чилийского президента Сальвадора Альенде, "попытавшегося, дать народу контроль над ресурсами страны". Также он упомянул перевороты и войны в Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Боливии и Ираке, организованные Западом для обеспечения геополитических интересов. Эксперт также добавил, что сегодня Украину и другие страны Восточной Европы под видом свободы подталкивают в лоно Запада, называя при этом западную модель демократии "гнилой моделью", которая построена на фасадах и двойных стандартах, и сейчас распространяется по всему миру.
