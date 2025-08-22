Рейтинг@Mail.ru
В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 22.08.2025 (обновлено: 18:13 22.08.2025)
https://ria.ru/20250822/sud-2037022110.html
В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы
В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы - РИА Новости, 22.08.2025
В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы
Володарский районный суд Брянска убрал формулировку в "лице законного представителя" в резолютивной части приговора о взыскании компенсации несовершеннолетним... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T16:50:00+03:00
2025-08-22T18:13:00+03:00
происшествия
брянск
россия
брянский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915014076_136:430:730:764_1920x0_80_0_0_9e80ed0036571fe75e826e647e271531.jpg
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Володарский районный суд Брянска убрал формулировку в "лице законного представителя" в резолютивной части приговора о взыскании компенсации несовершеннолетним потерпевшим с отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Также частично удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда на 2,85 миллиона рублей. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако потерпевшие заявили отвод всему составу суда, так как супруга Афанаскина работает в нем завхозом. В июле Брянский областной суд направил дело в Володарский районный суд. Рассмотрение апелляции в закрытом режиме было назначено на 7 августа, а после перенесено на 22 августа в связи с неявкой потерпевшего. "Апелляционным постановлением Володарского районного суда города Брянска от 22 августа 2025 года приговор мирового судьи изменен: из резолютивной части приговора о взыскании компенсации с осужденного в пользу несовершеннолетних потерпевших исключена формулировка в "лице законного представителя". В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что осужденный в апелляции указывал, что не допускал небрежного хранения оружия, а также просил снизить размер компенсации морального вреда. В свою очередь потерпевшие просили ужесточить наказание, назначив Афанаскину реальное лишение свободы, и взыскать компенсацию морального вреда в полном объеме. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
https://ria.ru/20250822/ssha-2036879834.html
https://ria.ru/20250813/bryansk-2035012305.html
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915014076_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_be75c39c2c6843ec24a59229b20a95cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, россия, брянский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Брянский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы

Брянский суд скорректировал формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы

© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской областиОтец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области
Отец девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, во время судебного заседания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Володарский районный суд Брянска убрал формулировку в "лице законного представителя" в резолютивной части приговора о взыскании компенсации несовершеннолетним потерпевшим с отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Также частично удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда на 2,85 миллиона рублей. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако потерпевшие заявили отвод всему составу суда, так как супруга Афанаскина работает в нем завхозом. В июле Брянский областной суд направил дело в Володарский районный суд. Рассмотрение апелляции в закрытом режиме было назначено на 7 августа, а после перенесено на 22 августа в связи с неявкой потерпевшего.
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
Вчера, 01:45
"Апелляционным постановлением Володарского районного суда города Брянска от 22 августа 2025 года приговор мирового судьи изменен: из резолютивной части приговора о взыскании компенсации с осужденного в пользу несовершеннолетних потерпевших исключена формулировка в "лице законного представителя". В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что осужденный в апелляции указывал, что не допускал небрежного хранения оружия, а также просил снизить размер компенсации морального вреда. В свою очередь потерпевшие просили ужесточить наказание, назначив Афанаскину реальное лишение свободы, и взыскать компенсацию морального вреда в полном объеме.
Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.
Наручники - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Брянске арестовали обвиняемую в мошенничестве с аппаратами ИВЛ
13 августа, 14:18
 
ПроисшествияБрянскРоссияБрянский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала