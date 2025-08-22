В Брянске суд поменял формулировку в приговоре отцу стрелявшей школьницы

https://ria.ru/20250822/sud-2037022110.html

22.08.2025

ТУЛА, 22 авг – РИА Новости. Володарский районный суд Брянска убрал формулировку в "лице законного представителя" в резолютивной части приговора о взыскании компенсации несовершеннолетним потерпевшим с отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии №5 в декабре 2023 года, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Отца стрелявшей девочки, Дмитрия Афанаскина, обвинили по части 2 статьи 224 УК РФ (Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть двух лиц) и в марте приговорили к исправительным работам на срок 1 год 8 месяцев. Также частично удовлетворены гражданские иски о компенсации морального вреда на 2,85 миллиона рублей. В мае в Бежицкий районный суд Брянска поступила апелляция на решение нижестоящего суда. Однако потерпевшие заявили отвод всему составу суда, так как супруга Афанаскина работает в нем завхозом. В июле Брянский областной суд направил дело в Володарский районный суд. Рассмотрение апелляции в закрытом режиме было назначено на 7 августа, а после перенесено на 22 августа в связи с неявкой потерпевшего. "Апелляционным постановлением Володарского районного суда города Брянска от 22 августа 2025 года приговор мирового судьи изменен: из резолютивной части приговора о взыскании компенсации с осужденного в пользу несовершеннолетних потерпевших исключена формулировка в "лице законного представителя". В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что осужденный в апелляции указывал, что не допускал небрежного хранения оружия, а также просил снизить размер компенсации морального вреда. В свою очередь потерпевшие просили ужесточить наказание, назначив Афанаскину реальное лишение свободы, и взыскать компенсацию морального вреда в полном объеме. Седьмого декабря 2023 года в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации СК, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого стала стрелять в одноклассников, в результате двое погибли (одна из них – стрелявшая), пятеро с ранениями были доставлены в больницу. Охотничье ружье, из которого стреляла школьница, принадлежало ее отцу.

