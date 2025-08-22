https://ria.ru/20250822/sud-2037007055.html

Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, мужчина решил познакомиться с девушкой ночью 17 августа на заправке на улице Щербакова в Екатеринбурге. "Завязался непродолжительный разговор, в ходе которого выяснилось, что дама приехала на боксерский турнир. Мужчина стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил, а затем ударил ее по лицу", – говорится в сообщении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. "Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – добавили в пресс-службе. Судя по опубликованному судом видео, мужчина сначала что-то объяснял девушке, а потом неожиданно дал ей пощечину.

