https://ria.ru/20250822/sud-2037007055.html
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину - РИА Новости, 22.08.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:53:00+03:00
2025-08-22T15:53:00+03:00
2025-08-22T15:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, мужчина решил познакомиться с девушкой ночью 17 августа на заправке на улице Щербакова в Екатеринбурге. "Завязался непродолжительный разговор, в ходе которого выяснилось, что дама приехала на боксерский турнир. Мужчина стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил, а затем ударил ее по лицу", – говорится в сообщении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. "Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – добавили в пресс-службе. Судя по опубликованному судом видео, мужчина сначала что-то объяснял девушке, а потом неожиданно дал ей пощечину.
https://ria.ru/20250822/sud-2036968789.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину
Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток мужчину, ударившего по лицу боксершу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, мужчина решил познакомиться с девушкой ночью 17 августа на заправке на улице Щербакова в Екатеринбурге
.
"Завязался непродолжительный разговор, в ходе которого выяснилось, что дама приехала на боксерский турнир. Мужчина стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил, а затем ударил ее по лицу", – говорится в сообщении.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. "Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – добавили в пресс-службе.
Судя по опубликованному судом видео, мужчина сначала что-то объяснял девушке, а потом неожиданно дал ей пощечину.