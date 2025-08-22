Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/sud-2037007055.html
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину - РИА Новости, 22.08.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину
Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T15:53:00+03:00
2025-08-22T15:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По данным инстанции, мужчина решил познакомиться с девушкой ночью 17 августа на заправке на улице Щербакова в Екатеринбурге. "Завязался непродолжительный разговор, в ходе которого выяснилось, что дама приехала на боксерский турнир. Мужчина стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил, а затем ударил ее по лицу", – говорится в сообщении. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. "Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – добавили в пресс-службе. Судя по опубликованному судом видео, мужчина сначала что-то объяснял девушке, а потом неожиданно дал ей пощечину.
https://ria.ru/20250822/sud-2036968789.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, давшего боксерше пощечину

Суд в Екатеринбурге арестовал на 15 суток мужчину, ударившего по лицу боксершу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, ударившего девушку по лицу за отказ познакомиться, при этом выяснилось, что пострадавшая ехала на боксерский турнир, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным инстанции, мужчина решил познакомиться с девушкой ночью 17 августа на заправке на улице Щербакова в Екатеринбурге.
"Завязался непродолжительный разговор, в ходе которого выяснилось, что дама приехала на боксерский турнир. Мужчина стал назойливо оказывать знаки внимания, а получив отказ, схватил, а затем ударил ее по лицу", – говорится в сообщении.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. "Ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – добавили в пресс-службе.
Судя по опубликованному судом видео, мужчина сначала что-то объяснял девушке, а потом неожиданно дал ей пощечину.
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Суд признал информацию в семи пабликах во "ВКонтакте" запрещенной
Вчера, 13:24
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала