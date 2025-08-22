https://ria.ru/20250822/sud-2036968789.html

Суд признал информацию в семи пабликах во "ВКонтакте" запрещенной

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Симоновский суд Москвы признал запрещенной к распространению информацию, размещенную в семи группах во "ВКонтакте", которые принято называть "пацанскими", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иск был подан прокурором Южного административного округа. В ходе проверки было установлено, что в семи сообществах во "ВКонтакте" с десятками и сотнями тысяч подписчиков размещена информация, способная вызвать у детей желание употребить наркотики и табачные изделия, участвовать в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, указано в материалах. Там же подчёркивается, что в выявленных группах содержатся публикации с элементами насилия, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Суд счел, что нахождение таких сведений в публичном доступе нарушает права граждан и действующее законодательство РФ, в том числе Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В середине августа информация, размещенная в семи пабликах, была признана запрещенной к распространению.

