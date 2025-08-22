Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии - РИА Новости, 22.08.2025
12:19 22.08.2025
Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии
Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии - РИА Новости, 22.08.2025
Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы Вячеслава Поповича, служившего гранатометчиком в нацбате "Айдар"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2025
происшествия
россия
донецкая народная республика
белгородская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы Вячеслава Поповича, служившего гранатометчиком в нацбате "Айдар"*, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, Попович принял гражданство РФ, а затем 29 октября 2023 года пересек госграницу России в Белгородской области и уехал на Украину. Третьего мая 2024 года он вступил в "Айдар"* и прибыл в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР, где был назначен на должность гранатометчика. Там он прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами. Позже, исполняя обязанности гранатометчика, он участвовал в боевых действиях против ВС РФ на территориях ДНР и ЛНР, пока 20 мая 2024 года не был взят в плен военнослужащими ВС России. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.* террористическая организация, запрещена в РФ.
россия
донецкая народная республика
белгородская область
происшествия, россия, донецкая народная республика, белгородская область
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область
Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии

Суд приговорил гранатометчика Поповича к 27 годам колонии строгого режима

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы Вячеслава Поповича, служившего гранатометчиком в нацбате "Айдар"*, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его данным, Попович принял гражданство РФ, а затем 29 октября 2023 года пересек госграницу России в Белгородской области и уехал на Украину. Третьего мая 2024 года он вступил в "Айдар"* и прибыл в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР, где был назначен на должность гранатометчика.
Там он прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами. Позже, исполняя обязанности гранатометчика, он участвовал в боевых действиях против ВС РФ на территориях ДНР и ЛНР, пока 20 мая 2024 года не был взят в плен военнослужащими ВС России.
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства.
Приговор в законную силу еще не вступил.
* террористическая организация, запрещена в РФ.
Суд вынес приговор штурмовику украинского "Айдара"*
ПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская область
 
 
Заголовок открываемого материала