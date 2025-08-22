https://ria.ru/20250822/sud-2036952226.html

Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии

Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии - РИА Новости, 22.08.2025

Суд приговорил гранатометчика "Айдара"* к 27 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы Вячеслава Поповича, служившего гранатометчиком в нацбате "Айдар"*, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:19:00+03:00

2025-08-22T12:19:00+03:00

2025-08-22T12:19:00+03:00

происшествия

россия

донецкая народная республика

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам лишения свободы Вячеслава Поповича, служившего гранатометчиком в нацбате "Айдар"*, сообщил РИА Новости представитель суда. По его данным, Попович принял гражданство РФ, а затем 29 октября 2023 года пересек госграницу России в Белгородской области и уехал на Украину. Третьего мая 2024 года он вступил в "Айдар"* и прибыл в пункт временной дислокации одного из подразделений батальона в ДНР, где был назначен на должность гранатометчика. Там он прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами. Позже, исполняя обязанности гранатометчика, он участвовал в боевых действиях против ВС РФ на территориях ДНР и ЛНР, пока 20 мая 2024 года не был взят в плен военнослужащими ВС России. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства. Приговор в законную силу еще не вступил.* террористическая организация, запрещена в РФ.

https://ria.ru/20250311/sud-2004370104.html

россия

донецкая народная республика

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, донецкая народная республика, белгородская область