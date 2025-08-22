Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/sud-2036917246.html
Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах
Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах - РИА Новости, 22.08.2025
Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах
Тверской суд Москвы продлил срок ареста последователю блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексею Башину по делу о домогательствах к девушкам, сообщили... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:14:00+03:00
2025-08-22T10:14:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7c3073e31411e87d99485800c01bfba6.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста последователю блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексею Башину по делу о домогательствах к девушкам, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК. Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
https://ria.ru/20250820/bloger-2036587572.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_80:0:1044:723_1920x0_80_0_0_2262c1e821068b694dc86bc87a78ee54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах

Суд в Москве продлил арест последователю Лесли Башину по делу о домогательствах

© Фото : Столичный СКАлексей Башин
Алексей Башин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Столичный СК
Алексей Башин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста последователю блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексею Башину по делу о домогательствах к девушкам, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК.
Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
20 августа, 19:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала