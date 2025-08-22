https://ria.ru/20250822/sud-2036917246.html

Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста последователю блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексею Башину по делу о домогательствах к девушкам, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК. Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток. В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

