Суд продлил арест последователю блогера Лесли по делу о домогательствах
Суд в Москве продлил арест последователю Лесли Башину по делу о домогательствах
© Фото : Столичный СКАлексей Башин
© Фото : Столичный СК
Алексей Башин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил срок ареста последователю блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова) Алексею Башину по делу о домогательствах к девушкам, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде.
Последователь Лесли Башин был задержан в Тульской области, по месту его жительства проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы, в том числе сертификат о прохождении курса Лесли. После этого он был доставлен в Москву, где его допросили следователи столичного СК.
Башину вменяется статья 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
На второго последователя Лесли Данилу Прыгункова был составлен протокол о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток.
В пресс-службе СК РФ ранее сообщили РИА Новости, что против блогера Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей по статье о совершении иных насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Следствие попросило заочно арестовать блогера Лесли
20 августа, 19:22