Суд запретил сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки
Суд запретил сайты, продающие электроудочки и луки для рыбалки
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил сайты, торгующие электроудочками и луками для рыбалки, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. С соответствующим иском в суд обратился прокурор, который попросил признать информацию запрещенной к распространению в России. "Учитывая, что применение при охоте пронзающих ловушек с использованием натянутых стальных или костяных дротиков может повлечь причинение ущерба охотничьим ресурсам, является методом, влекущим страдания животного и нарушающим принцип недопущения жёсткого обращения с животными при осуществлении охоты, а также вреда гражданам РФ, индивидуализировать которых не представляется возможным, доступ пользователям сети Интернет к указанной информации противоречит положениям Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству", - решил суд.
