Суд запретил распространять информацию о схемах обмана со счетчиками

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российский суд признал запрещенной к распространению информацию о манипуляциях с коммунальными счетчиками в целях искажения их показаний, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. С таким иском в суд Казани обратилась военная прокуратура Казанского гарнизона. В ходе проведенной в сети проверки ими были обнаружены сведения о возможности самовольно нарушать пломбы на приборах учета потребленных коммунальных услуг и демонтировать их, о магнитах, способных остановить или произвести несанкционированное вмешательство в работу приборов, указано в материалах. В заявлении в суд подчёркивалось, что установка различных устройств для обмана счетчиков и другие манипуляции с целью неоплаты счетов за использование ресурсов являются противоправным деянием, за совершение которых предусмотрена административная и уголовная ответственность, следует из материалов. Суд установил, что сведения о продаже устройств для обмана счетчиков и способах несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, находящиеся в свободном доступе, "способствуют формированию в обществе мнения о возможности совершения преступлений в сфере экономики с целью удовлетворения собственных потребностей безнаказанно, подрывает авторитет государственной власти Российской Федерации и действующих в стране законов", сообщается в материалах. Более того, распространение такой информации создает угрозу нарушения прав добросовестных плательщиков в части справедливого определения размера платы за коммунальные услуги, поскольку неоплаченный объем коммунального ресурса собственниками, установившими магнитные устройства, распределяется на добросовестных плательщиков, указал суд. Суд в начале августа постановил ограничить доступ к ряду сайтов, на которых размещена информация об обмане счетчиков, а также решил признать эту информацию запрещенной к распространению в РФ, заключается в материалах.

