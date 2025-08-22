https://ria.ru/20250822/sud--2036961975.html

Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа

2025-08-22T13:04:00+03:00

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 28 августа в 13.30", - сказано в карточке уголовного дела. Суд в августе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск. Сегодня СК заявил о завершении расследования дела. Быков* заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков* в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

