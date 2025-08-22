Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа - РИА Новости, 22.08.2025
13:04 22.08.2025
Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа
Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа - РИА Новости, 22.08.2025
Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа
Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии и... РИА Новости, 22.08.2025
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
происшествия
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке инстанции. "Судебное заседание назначено на 28 августа в 13.30", - сказано в карточке уголовного дела. Суд в августе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск. Сегодня СК заявил о завершении расследования дела. Быков* заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков* в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
украина
россия
московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, происшествия
Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Россия, Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова* 28 августа

Мосгорсуд 28 августа рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Быкова

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Московский городской суд на следующей неделе рассмотрит жалобу на заочный арест писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке инстанции.
"Судебное заседание назначено на 28 августа в 13.30", - сказано в карточке уголовного дела.
Суд в августе заочно арестовал Быкова* на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Он объявлен в международный розыск.
Сегодня СК заявил о завершении расследования дела.
Быков* заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Установлено, что Быков* разместил видеоролик в открытом доступе для неограниченного круга лиц на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. Кроме того, по данным СК, Быков* в нарушение порядка деятельности иностранного агента не представил в уполномоченный орган необходимую информацию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Московский городской судСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияПроисшествия
 
 
