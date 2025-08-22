Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России - РИА Новости, 22.08.2025
18:39 22.08.2025 (обновлено: 19:00 22.08.2025)
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России - РИА Новости, 22.08.2025
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России
Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД РИА Новости, 22.08.2025
александер стубб
сергей лавров
россия
в мире
финляндия
дональд трамп
мария захарова
сша
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД Сергея Лаврова, его слова приводит телерадиокомпания Yle.Политик рассказал о случае, когда он, еще будучи главой МИД Финляндии, возвращался из поездки в Сибирь. Сотрудники аэропорта обнаружили, что у Стубба нет нужных документов и приняли решение о задержке вылета."Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает", — цитирует Yle отрывок из недавно вышедшей книги Стубба "Треугольник власти".На недавней встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами Стубб сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление финского президента "адом".
россия
финляндия
сша
ссср
александер стубб, сергей лавров, россия, в мире, финляндия, дональд трамп, мария захарова, сша, ссср
Александер Стубб, Сергей Лавров, Россия, В мире, Финляндия, Дональд Трамп, Мария Захарова, США, СССР
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России

Президент Финляндии Стубб рассказал, как номер Лаврова якобы помог ему в России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД Сергея Лаврова, его слова приводит телерадиокомпания Yle.
Политик рассказал о случае, когда он, еще будучи главой МИД Финляндии, возвращался из поездки в Сибирь. Сотрудники аэропорта обнаружили, что у Стубба нет нужных документов и приняли решение о задержке вылета.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Мединский напомнил Стуббу о зверствах финнов во Второй мировой войне
19 августа, 19:51
"Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает", — цитирует Yle отрывок из недавно вышедшей книги Стубба "Треугольник власти".
На недавней встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами Стубб сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление финского президента "адом".
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Стубб рассказал о звонке Трампа Путину
19 августа, 03:52
 
Александер СтуббСергей ЛавровРоссияВ миреФинляндияДональд ТрампМария ЗахароваСШАСССР
 
 
