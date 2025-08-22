https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html

Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России

Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД Сергея Лаврова, его слова приводит телерадиокомпания Yle.Политик рассказал о случае, когда он, еще будучи главой МИД Финляндии, возвращался из поездки в Сибирь. Сотрудники аэропорта обнаружили, что у Стубба нет нужных документов и приняли решение о задержке вылета."Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает", — цитирует Yle отрывок из недавно вышедшей книги Стубба "Треугольник власти".На недавней встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами Стубб сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление финского президента "адом".

