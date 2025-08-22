https://ria.ru/20250822/stubb-2037050095.html
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России - РИА Новости, 22.08.2025
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России
Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T18:39:00+03:00
2025-08-22T18:39:00+03:00
2025-08-22T19:00:00+03:00
александер стубб
сергей лавров
россия
в мире
финляндия
дональд трамп
мария захарова
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15786/91/157869175_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_58ffe9b345aac8599774776a01dd6fc5.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб в своей новой книге рассказал, что в прошлом при поездке в Россию его якобы спасло от неприятностей наличие номера главы МИД Сергея Лаврова, его слова приводит телерадиокомпания Yle.Политик рассказал о случае, когда он, еще будучи главой МИД Финляндии, возвращался из поездки в Сибирь. Сотрудники аэропорта обнаружили, что у Стубба нет нужных документов и приняли решение о задержке вылета."Я теряю терпение и показываю номер Сергея Лаврова у себя в телефоне. Если нас не отпустят, я ему позвоню. Я уже готов нажать на кнопку. Хитрость срабатывает", — цитирует Yle отрывок из недавно вышедшей книги Стубба "Треугольник власти".На недавней встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами Стубб сравнил возможное урегулирование украинского конфликта с Московским перемирием, подписанным в 1944 году между СССР и Финляндией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это заявление финского президента "адом".
https://ria.ru/20250819/medinskiy-2036383524.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036202032.html
россия
финляндия
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15786/91/157869175_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_67334ba0a3c06ee0484665ee8988747c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александер стубб, сергей лавров, россия, в мире, финляндия, дональд трамп, мария захарова, сша, ссср
Александер Стубб, Сергей Лавров, Россия, В мире, Финляндия, Дональд Трамп, Мария Захарова, США, СССР
Президент Финляндии рассказал, как номер Лаврова якобы спас его в России
Президент Финляндии Стубб рассказал, как номер Лаврова якобы помог ему в России