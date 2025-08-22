Рейтинг@Mail.ru
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/stsena-2036959229.html
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках - РИА Новости, 22.08.2025
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках
Работы по установке сцены в парке Толстого в Химках выполнены на 80%, работы по благоустройству подмосковного парка продолжаются, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T12:52:00+03:00
2025-08-22T12:52:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb2d05da8eef84ffd3bb6746650f411f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по установке сцены в парке Толстого в Химках выполнены на 80%, работы по благоустройству подмосковного парка продолжаются, сообщает пресс-служба муниципалитета. Специалисты выполнили основную часть работ по обустройству сцены: положили плитку, демонтировали старую крышу и приступили к установке нового прозрачного покрытия. У новой сцены сделают прозрачную крышу — такая конструкция позволит пропускать больше света. После установят новое напольное покрытие. "В задней части сцены будут также установлены две дополнительные комнаты: гримерная для выступающих артистов и техническая комната — там будет установлено оборудование для размещения света, звука и музыки", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов, его слова приводит пресс-служба. Для удобства зрителей территорию оборудуют лавками и стульями. Гости парка вновь смогут побывать на мастер-классах, выступлениях ведущих театральных коллективов и знаменитых артистов.
https://ria.ru/20250820/khimki-2036556207.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036958747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adefe9e61ca4aa18c0b44a25dea4b5eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках

Работы по установке сцены в парке Толстого в Химках выполнены на 80%

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокУстановка сцены в парке Толстого в подмосковных Химках
Установка сцены в парке Толстого в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
Установка сцены в парке Толстого в подмосковных Химках
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по установке сцены в парке Толстого в Химках выполнены на 80%, работы по благоустройству подмосковного парка продолжаются, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Специалисты выполнили основную часть работ по обустройству сцены: положили плитку, демонтировали старую крышу и приступили к установке нового прозрачного покрытия.
У новой сцены сделают прозрачную крышу — такая конструкция позволит пропускать больше света. После установят новое напольное покрытие.
"В задней части сцены будут также установлены две дополнительные комнаты: гримерная для выступающих артистов и техническая комната — там будет установлено оборудование для размещения света, звука и музыки", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов, его слова приводит пресс-служба.
Для удобства зрителей территорию оборудуют лавками и стульями. Гости парка вновь смогут побывать на мастер-классах, выступлениях ведущих театральных коллективов и знаменитых артистов.
Обустройство экотропы в Химках - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Экотропа протяженностью 134 метра появится в Химках
20 августа, 17:14
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала