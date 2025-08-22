https://ria.ru/20250822/stsena-2036959229.html
Установку сцены завершают в парке Толстого в подмосковных Химках
2025-08-22T12:52:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Работы по установке сцены в парке Толстого в Химках выполнены на 80%, работы по благоустройству подмосковного парка продолжаются, сообщает пресс-служба муниципалитета. Специалисты выполнили основную часть работ по обустройству сцены: положили плитку, демонтировали старую крышу и приступили к установке нового прозрачного покрытия. У новой сцены сделают прозрачную крышу — такая конструкция позволит пропускать больше света. После установят новое напольное покрытие. "В задней части сцены будут также установлены две дополнительные комнаты: гримерная для выступающих артистов и техническая комната — там будет установлено оборудование для размещения света, звука и музыки", — рассказал первый заместитель директора "Объединенной дирекции парков" Денис Харитонов, его слова приводит пресс-служба. Для удобства зрителей территорию оборудуют лавками и стульями. Гости парка вновь смогут побывать на мастер-классах, выступлениях ведущих театральных коллективов и знаменитых артистов.
Химки (городской округ в Московской области)
