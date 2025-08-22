Рейтинг@Mail.ru
Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории
00:49 22.08.2025
Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории
Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории
в мире
филадельфия
пенсильвания
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, сообщил о поиске стрелявшего на территории вуза, призвал студентов оставаться в укрытиях. "Предупреждение о стрельбе. Полиция продолжает осмотр местности. Оставайтесь на месте до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения. Университет призвал студентов и сотрудников держаться подальше от холла юридического факультета, где, согласно соцсетям, во время мероприятия и произошла стрельба.
филадельфия
пенсильвания
в мире, филадельфия, пенсильвания
В мире, Филадельфия, Пенсильвания
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, сообщил о поиске стрелявшего на территории вуза, призвал студентов оставаться в укрытиях.
"Предупреждение о стрельбе. Полиция продолжает осмотр местности. Оставайтесь на месте до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения.
Университет призвал студентов и сотрудников держаться подальше от холла юридического факультета, где, согласно соцсетям, во время мероприятия и произошла стрельба.
