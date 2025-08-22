https://ria.ru/20250822/strelba-2036876637.html

Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории

22.08.2025

Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории - РИА Новости, 22.08.2025

Университет в Филадельфии сообщил о стрелявшем на своей территории

Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, сообщил о поиске стрелявшего на территории вуза, призвал студентов... РИА Новости, 22.08.2025

в мире

филадельфия

пенсильвания

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия, штат Пенсильвания, сообщил о поиске стрелявшего на территории вуза, призвал студентов оставаться в укрытиях. "Предупреждение о стрельбе. Полиция продолжает осмотр местности. Оставайтесь на месте до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения. Университет призвал студентов и сотрудников держаться подальше от холла юридического факультета, где, согласно соцсетям, во время мероприятия и произошла стрельба.

филадельфия

пенсильвания

2025

Новости

