Три огромных статуи подняли со дна моря около побережья Египта

Берег Александрии, Египет. Архивное фото
КАИР, 22 авг - РИА Новости. Три огромных статуи подняли со дна моря около побережья Александрии на севере Египта, сообщило министерство туризма и древностей страны.
"Три огромных артефакта были извлечены со дна Средиземного моря в порту Абу-Кир (пригород Александрии – ред.)", - говорится в заявлении министерства.
Сообщается, что на сушу удалось достать кварцевую статую в форме сфинкса с картушем (именной рамкой) фараона Рамзеса II, гранитную статую неустановленного деятеля времен династии Птолемеев и белую мраморную статую представителя древнеримской знати.
Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи отметил, что некоторые артефакты из подводного культурного наследия продолжат оставаться под водой для сохранения их исторической ценности, в то время как другие будут извлекаться в соответствии с научными стандартами и под серьезным контролем.
Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед подчеркнул, что это первый за последние 25 лет случай, когда египетские власти подняли артефакты со дна Средиземного моря.
Под водой в заливе Абу-Кир находится затонувший древний город Гераклион, который, как считают ученые, был построен примерно в VIII веке до нашей эры в прибрежной зоне Средиземного моря. Это был крупнейший торговый центр и порт Древнего Египта вплоть до возведения Александрии в 331 году до нашей эры. Он ушел под воду примерно 1200 лет назад, и в настоящее время остатки города находятся под водой на разной глубине до 45 метров. Археологи обнаружили его в 2000 году, город считается интереснейшим подводным музеем.
