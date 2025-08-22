Рейтинг@Mail.ru
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ssha-2037060972.html
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне
Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для... РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T20:00:00+03:00
2025-08-22T20:00:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593388032_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_d13df5b1dce5af6d910f5008ae564e1a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", выдадут оружие. "По указанию министра обороны (США Пита Хегсета - ред.) члены объединенной оперативной группы (JTF-DC), поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их задачам и подготовке", - заявил военный чиновник. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, ранее передавал корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250613/ukaz-2022595625.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593388032_0:0:1197:897_1920x0_80_0_0_48d40b4756230b1240dff47701524f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне

Нацгвардии США, размещенной Трампом в Вашингтоне, выдадут оружие

© РИА Новости / Алан Булкаты | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Алан Булкаты
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", выдадут оружие.
"По указанию министра обороны (США Пита Хегсета - ред.) члены объединенной оперативной группы (JTF-DC), поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их задачам и подготовке", - заявил военный чиновник.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, ранее передавал корреспондент РИА Новости.
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
13 июня, 08:26
 
В миреВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала