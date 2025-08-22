https://ria.ru/20250822/ssha-2037060972.html
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне
Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для... РИА Новости, 22.08.2025
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", выдадут оружие. "По указанию министра обороны (США Пита Хегсета - ред.) члены объединенной оперативной группы (JTF-DC), поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их задачам и подготовке", - заявил военный чиновник. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, ранее передавал корреспондент РИА Новости.
Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне
Нацгвардии США, размещенной Трампом в Вашингтоне, выдадут оружие
