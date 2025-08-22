https://ria.ru/20250822/ssha-2037060972.html

Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне

Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025

Американский чиновник подтвердил выдачу оружия нацгвардии в Вашингтоне

Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T20:00:00+03:00

2025-08-22T20:00:00+03:00

2025-08-22T20:00:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593388032_0:0:1251:703_1920x0_80_0_0_d13df5b1dce5af6d910f5008ae564e1a.jpg

ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Американский военный чиновник в пятницу подтвердил РИА Новости, что национальной гвардии, ранее размещенной президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для наведения "порядка", выдадут оружие. "По указанию министра обороны (США Пита Хегсета - ред.) члены объединенной оперативной группы (JTF-DC), поддерживающие миссию по снижению уровня преступности в столице нашей страны, вскоре отправятся на задание с табельным оружием, соответствующим их задачам и подготовке", - заявил военный чиновник. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Действия Трампа вызвали стихийные протесты в столице со стороны местных жителей, ранее передавал корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20250613/ukaz-2022595625.html

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат), сша