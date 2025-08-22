https://ria.ru/20250822/ssha-2036985413.html

Агенты ФБР США ворвались в дом экс-советника Трампа Болтона, пишут СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США ворвались в дом бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона для обысков в рамках расследования, касающегося нацбезопасности, сообщает газета New York Post со ссылкой на чиновника из администрации Трампа."Агенты ФБР ворвались в дом бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в округе Колумбия в пятницу утром (по местному времени. — Прим. ред.) в рамках громкого расследования, касающегося национальной безопасности", — сообщает издание.Как отмечается, расследование проводится по распоряжению директора ФБР Кэша Пателя. На своей странице в соцсети X он написал в пятницу, что "никто не стоит выше закона", добавив, что агенты ФБР находятся на задании. При этом он ничего не сообщил о расследовании в отношении Болтона.Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что расследование, которое касается секретных документов, было изначально открыто несколько лет назад, но администрация бывшего президента США Джо Байдена закрыла его "по политическим причинам".В 2021 году администрация Байдена отказалась от иска, выдвинутого при первом сроке Трампа против Болтона. Первая администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги Болтона. Суд отказал — на том основании, что книга уже разошлась на момент запроса, но упомянул о возможной ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений. Книга вышла в июне 2020 года, в ней автор резко раскритиковал Трампа. Производство по делу продолжалось, несмотря на выход книги. Администрация Трампа утверждала, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал ее содержание с властями. Болтон заявлял, что никаких секретных сведений в книге нет. По его словам, он согласовал с Белым домом четыре раунда правок, но затем администрация потребовала от него убрать из книги нелестные высказывания о Трампе.

