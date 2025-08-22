https://ria.ru/20250822/ssha-2036894151.html

СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву

СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву - РИА Новости, 22.08.2025

СМИ: США могут применить БПЛА для обеспечения гарантий безопасности Киеву

США рассматривают использование беспилотных летающих средств в рамках обеспечения безопасности Киеву, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T06:51:00+03:00

2025-08-22T06:51:00+03:00

2025-08-22T07:50:00+03:00

в мире

украина

сша

европа

марко рубио

фридрих мерц

нато

gps

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. США рассматривают использование беспилотных летающих средств в рамках обеспечения безопасности Киеву, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Возможная поддержка с воздуха стала основной темой, и хотя в администрации Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов", — говорится в сюжете.Еще один осведомленный источникщаявил, что использование беспилотников США может быть неудобно для проведения "взлетов по тревоге", так как БПЛА слишком медленные. Поэтому остальным странам придется выделить дополнительные летательные аппараты, если США ограничатся только дронами.По словам двух осведомленных источников, американские пилоты могут также быть задействованы для патрулирования в небе над Украиной, обеспечивая получение "изображений высокого разрешения линии фронта" и перемещений военных в рамках того, что можно было бы считать "промежуточным вариантом".В то же время, по данным телеканала, госсекретарь США Марко Рубио уведомил в четверг европейских советников по безопасности о том, что Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Киеву, Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что советники по национальной безопасности из стран Европы и Украины планируют в четверг встретиться с Рубио, который также временно исполняет обязанности советника по нацбезопасности Штатов, для обсуждения гарантий безопасности Украине."Рубио заявил в четверг своим европейским коллегам о том, что США будет участвовать в (Обеспечении. — Прим. Ред.) гарантий Украине, но администрация (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа считает, что Европа должна взять на себя ведущую роль", — заявил телеканалу европейский дипломат, подчеркнув что госсекретарь США не раскрыл никаких деталей. Британская газета Times ранее писала, что европейские страны хотят размещения американских истребителей в Румынии в рамках гарантий безопасности для Киева, а также дальнейшего использования американских спутников GPS и разведки на Украине. Кроме того, в ЕС хотят, чтобы Вашингтон обязался поставлять Украине зенитные ракеты к комплексам Patriot и NASAMS.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в на Смоленской площади назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

украина

сша

европа

