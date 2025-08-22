https://ria.ru/20250822/ssha-2036889211.html

США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии

США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии - РИА Новости, 22.08.2025

США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии

22.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о ликвидации на севере Сирии одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*, запрещенной в РФ и в Штатах. "Девятнадцатого августа силы Центрального командования ВС США провели успешный рейд на севере Сирии, уничтожив высокопоставленного члена ИГИЛ* и ключевого финансиста, планировавшего атаки в Сирии и Ираке. Он имел связи со всей сетью ИГИЛ* в регионе, представляя прямую угрозу силам США и коалиции, а также новому сирийскому правительству", - говорится в заявлении командования. В июле американские военные сообщали, что в результате рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* Дийаа Завба Муслих аль-Хардани.* Запрещенная в России террористическая организация

