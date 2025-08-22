Рейтинг@Mail.ru
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
05:20 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ssha-2036889211.html
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии - РИА Новости, 22.08.2025
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии
Центральное командование ВС США заявило о ликвидации на севере Сирии одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*, запрещенной в РФ и в Штатах. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T05:20:00+03:00
2025-08-22T05:20:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о ликвидации на севере Сирии одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*, запрещенной в РФ и в Штатах. "Девятнадцатого августа силы Центрального командования ВС США провели успешный рейд на севере Сирии, уничтожив высокопоставленного члена ИГИЛ* и ключевого финансиста, планировавшего атаки в Сирии и Ираке. Он имел связи со всей сетью ИГИЛ* в регионе, представляя прямую угрозу силам США и коалиции, а также новому сирийскому правительству", - говорится в заявлении командования. В июле американские военные сообщали, что в результате рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* Дийаа Завба Муслих аль-Хардани.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250822/niger-2036881515.html
сирия
сша
россия
в мире, сирия, сша, россия
В мире, Сирия, США, Россия
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ* в Сирии

Военные США ликвидировали одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о ликвидации на севере Сирии одного из лидеров террористической группировки ИГИЛ*, запрещенной в РФ и в Штатах.
"Девятнадцатого августа силы Центрального командования ВС США провели успешный рейд на севере Сирии, уничтожив высокопоставленного члена ИГИЛ* и ключевого финансиста, планировавшего атаки в Сирии и Ираке. Он имел связи со всей сетью ИГИЛ* в регионе, представляя прямую угрозу силам США и коалиции, а также новому сирийскому правительству", - говорится в заявлении командования.
В июле американские военные сообщали, что в результате рейда на севере Сирии ликвидировали высокопоставленного командира ИГ* Дийаа Завба Муслих аль-Хардани.
* Запрещенная в России террористическая организация
В миреСирияСШАРоссия
 
 
