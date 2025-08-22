США попросили Израиль сократить удары по Ливану, сообщили Axios

https://ria.ru/20250822/ssha-2036882648.html

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Израиль сократить число несрочных военных операций против Ливана для того, чтобы настроить страну на начало разоружения движения "Хезболлах", передает портал Axios со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с информацией. "Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой сократить "несрочные" военные действия в Ливане, чтобы поддержать решение ливанского правительства начать процесс разоружения "Хезболлах", - заявил портал со ссылкой на источники. Источники подчеркнули, что спецпредставитель президента Соединенных Штатов по Сирии Томас Баррак обсуждает с правительством Израиля шаги, которые оно могло бы предпринять параллельно с процессом разоружения "Хеболлах". Отмечается, что Баррак также предложил постепенный вывод войск из пяти форпостов в ответ на практические шаги ливанского правительства по разоружению движения. "План США также предусматривает создание "экономической зоны Трампа" в районах юга Ливана, прилегающих к границе с Израилем", - сообщили порталу источники. Министр информации Ливана Поль Моркос 7 августа объявил о согласии кабинета министров с целями, изложенными в документе американского спецпосланника, подтвердив готовность к ликвидации вооруженного присутствия на всей территории страны, включая "Хезболлах", и к размещению ливанской армии в приграничных районах. Ливанский президент Джозеф Аун во время своего выступления по случаю 80-й годовщины основания армии Ливана сделал заявление, что среди ключевых требований Бейрута в ответ на предложение США - немедленное прекращение всех израильских враждебных действий на суше, в воздухе и на море, включая точечные ликвидации определенных людей; отвод израильских сил за международно признанную границу; освобождение пленных; установление полного контроля ливанского государства над всей территорией страны; разоружение всех военизированных формирований, включая "Хезболлах"; передача оружия в распоряжение армии республики.

