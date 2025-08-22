Рейтинг@Mail.ru
Бойцы нацгвардии США рассказали, что "защищают страну" в Вашингтоне - РИА Новости, 22.08.2025
01:51 22.08.2025
Бойцы нацгвардии США рассказали, что "защищают страну" в Вашингтоне
2025-08-22T01:51:00+03:00
2025-08-22T01:51:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости, Сергей Попов. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп поручил разместить на центральном вокзале Вашингтона, заявили РИА Новости, что считают свое присутствие работой по защите страны. Молодые люди прибыли из разных штатов, в основном они говорили, что не могут отвечать на вопросы журналистов. Отрицательный ответ корреспондент РИА Новости получил на вопрос, вооружены ли бойцы. "Мы здесь, чтобы защищать свою страну", - рассказал рядовой на вопрос о том, чувствует ли себя нужным. Некоторые прохожие благодарят военнослужащих, другие кричат на них и призывают "вернуться домой". Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
