Бойцы нацгвардии США рассказали, что "защищают страну" в Вашингтоне
Нацгвардия США на вокзале Вашингтона защищает страну
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости, Сергей Попов. Бойцы национальной гвардии США, которых президент Дональд Трамп поручил разместить на центральном вокзале Вашингтона, заявили РИА Новости, что считают свое присутствие работой по защите страны.
Молодые люди прибыли из разных штатов, в основном они говорили, что не могут отвечать на вопросы журналистов.
СМИ узнали, во сколько США обойдется размещение военных в Вашингтоне
20 августа, 23:57
Отрицательный ответ корреспондент РИА Новости получил на вопрос, вооружены ли бойцы. "Мы здесь, чтобы защищать свою страну", - рассказал рядовой на вопрос о том, чувствует ли себя нужным.
Некоторые прохожие благодарят военнослужащих, другие кричат на них и призывают "вернуться домой".
Трамп ранее передал в федеральное ведение часть полномочий правоохранительных органов Вашингтона, заявив о небывалом уровне преступности в городе. В рамках временного чрезвычайного положения в ряде мест размещена нацгвардия.