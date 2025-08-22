Рейтинг@Mail.ru
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем - РИА Новости, 22.08.2025
01:45 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/ssha-2036879834.html
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
2025-08-22T01:45:00+03:00
2025-08-22T01:45:00+03:00
в мире
филадельфия
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90668/27/906682720_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e5c93e4981cd79240ae0c5463e0a9f8.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия оказались мистификацией, сообщил глава учебного заведения Питер Донохью. Ранее руководство университета призвало студентов оставаться в укрытиях и сообщило о поиске стрелявшего. "Новость о возможной стрельбе на юридическом факультете вызвала панику и ужас. К счастью, никто не пострадал, и теперь мы знаем, что это был жестокий розыгрыш: не было ни стрелка, ни пострадавших, ни следов огнестрельного оружия на территории кампуса", - заявил президент университета, которого цитирует региональный телеканал NBC. Инцидент с ложным сообщением о стрельбе произошел в день, когда в университете встречали новых студентов и их семьи.
филадельфия
в мире, филадельфия, nbc
В мире, Филадельфия, NBC
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия оказались мистификацией, сообщил глава учебного заведения Питер Донохью.
Ранее руководство университета призвало студентов оставаться в укрытиях и сообщило о поиске стрелявшего.
"Новость о возможной стрельбе на юридическом факультете вызвала панику и ужас. К счастью, никто не пострадал, и теперь мы знаем, что это был жестокий розыгрыш: не было ни стрелка, ни пострадавших, ни следов огнестрельного оружия на территории кампуса", - заявил президент университета, которого цитирует региональный телеканал NBC.
Инцидент с ложным сообщением о стрельбе произошел в день, когда в университете встречали новых студентов и их семьи.
