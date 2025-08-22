https://ria.ru/20250822/ssha-2036879834.html
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем - РИА Новости, 22.08.2025
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
Сообщения о стрельбе на территории Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия оказались мистификацией, сообщил глава учебного заведения... РИА Новости, 22.08.2025
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия оказались мистификацией, сообщил глава учебного заведения Питер Донохью. Ранее руководство университета призвало студентов оставаться в укрытиях и сообщило о поиске стрелявшего. "Новость о возможной стрельбе на юридическом факультете вызвала панику и ужас. К счастью, никто не пострадал, и теперь мы знаем, что это был жестокий розыгрыш: не было ни стрелка, ни пострадавших, ни следов огнестрельного оружия на территории кампуса", - заявил президент университета, которого цитирует региональный телеканал NBC. Инцидент с ложным сообщением о стрельбе произошел в день, когда в университете встречали новых студентов и их семьи.
Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем
