Сообщения о стрельбе на территории университета в США оказались розыгрышем

22.08.2025

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Университет Вилланова в пригороде американского города Филадельфия оказались мистификацией, сообщил глава учебного заведения Питер Донохью. Ранее руководство университета призвало студентов оставаться в укрытиях и сообщило о поиске стрелявшего. "Новость о возможной стрельбе на юридическом факультете вызвала панику и ужас. К счастью, никто не пострадал, и теперь мы знаем, что это был жестокий розыгрыш: не было ни стрелка, ни пострадавших, ни следов огнестрельного оружия на территории кампуса", - заявил президент университета, которого цитирует региональный телеканал NBC. Инцидент с ложным сообщением о стрельбе произошел в день, когда в университете встречали новых студентов и их семьи.

