СМИ: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками
00:52 22.08.2025 (обновлено: 01:06 22.08.2025)
СМИ: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками
в мире
сша
украина
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке."Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам - союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в публикации.В разведывательный альянс помимо США входит Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.Отмечается, что при этом директива "не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям".Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке.
"Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам - союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в публикации.
В разведывательный альянс помимо США входит Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Отмечается, что при этом директива "не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям".
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Трамп допустил изменение подхода к Украине в ближайшее время
Вчера, 20:21

Переговоры по Украине

Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ рассказали, как Европа может склонить Трампа на свою сторону по Украине
Вчера, 23:53
 
