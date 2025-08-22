СМИ: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками
© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке.
"Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам - союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — говорится в публикации.
В разведывательный альянс помимо США входит Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Отмечается, что при этом директива "не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям".
Переговоры по Украине
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.