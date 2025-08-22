https://ria.ru/20250822/ssha-2036875607.html

СМИ: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений

2025-08-22T00:18:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Государственный департамент США планирует изучить визы более чем 55 миллионов иностранцев с целью выявления тех, у кого они могут быть аннулированы или кому может грозить депортация за нарушение иммиграционных правил, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. "Все обладатели виз в США подвергаются "постоянной проверке" с целью выявления любых признаков того, что они могут не иметь права на получение этого документа", – сообщил госдеп агентству. Власти США отметили, что они ищут правонарушения, такие как просрочка визы, преступная деятельность, угрозы общественной безопасности, участие в любой форме террористической деятельности или оказание поддержки террористической организации. Если такая информация будет обнаружена, виза будет аннулирована. Если же обладатель визы находится в этот момент в США, то этому лицу может грозить депортация. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

сша

