СМИ: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений

AP: Госдеп США проверит визы 55 миллионов иностранцев на предмет нарушений
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 22 авг – РИА Новости. Государственный департамент США планирует изучить визы более чем 55 миллионов иностранцев с целью выявления тех, у кого они могут быть аннулированы или кому может грозить депортация за нарушение иммиграционных правил, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Все обладатели виз в США подвергаются "постоянной проверке" с целью выявления любых признаков того, что они могут не иметь права на получение этого документа", – сообщил госдеп агентству.
Власти США отметили, что они ищут правонарушения, такие как просрочка визы, преступная деятельность, угрозы общественной безопасности, участие в любой форме террористической деятельности или оказание поддержки террористической организации.
Если такая информация будет обнаружена, виза будет аннулирована. Если же обладатель визы находится в этот момент в США, то этому лицу может грозить депортация.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.