ВСУ потеряли более 1650 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1650 боевиков в зоне действий "Запада" за неделю
2025-08-22T12:20:00+03:00
2025-08-22T12:20:00+03:00
2025-08-22T12:27:00+03:00
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" за неделю освободили населенный пункт Колодези в ДНР и уничтожили 1650 боевиков ВСУ, а также пять танков, сообщило Минобороны РФ в пятницу."Подразделения группировки войск "Запад" решительными действиями освободили населенный пункт Колодези Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении."Противник потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три танка Leopard производства ФРГ, 28 боевых бронированных машин, включая 19 бронеавтомобилей производства стран НАТО", - отметили в Минобороны РФ.В министерстве обороны РФ добавили, что за неделю группировкой "Запад" уничтожены 118 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов боеприпасов.
