https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036949377.html

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости, 22.08.2025

ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетики и складам ВСУ, в том числе РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T12:09:00+03:00

2025-08-22T12:09:00+03:00

2025-08-22T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетики и складам ВСУ, в том числе тем, где хранились оперативно-тактические ракеты "Сапсан", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 16 по 22 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом группировки ВСУ на Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении."Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность