ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их работу объектам энергетики и складам ВСУ, в том числе тем, где хранились оперативно-тактические ракеты "Сапсан", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 16 по 22 августа т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу, нефтеперерабатывающий завод, снабжающий топливом группировки ВСУ на Донбассе, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - говорится в сообщении.
"Кроме того, нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
22 июня 2022, 17:18