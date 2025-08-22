Рейтинг@Mail.ru
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036894893.html
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой - РИА Новости, 22.08.2025
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой
Расчеты БПЛА Южной группировки войск в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств разведки и снабжения, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T07:01:00+03:00
2025-08-22T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА Южной группировки войск в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств разведки и снабжения, сообщило Минобороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Клебан-Бык операторы БПЛА Южной группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземного роботехнического комплекса. Наземный комплекс ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытой местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, которой уничтожил роботизированную тележку вместе с грузом", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что расчетами БПЛА Южной группировки был обнаружен и с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR (Improved &amp; Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) ВСУ.
https://ria.ru/20250822/vsu-2036893396.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой

Минобороны: ВС РФ лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА Южной группировки войск в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств разведки и снабжения, сообщило Минобороны РФ.
"На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Клебан-Бык операторы БПЛА Южной группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземного роботехнического комплекса. Наземный комплекс ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытой местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, которой уничтожил роботизированную тележку вместе с грузом", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что расчетами БПЛА Южной группировки был обнаружен и с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Силовики сообщили, что ВСУ отказывают в ротации даже больным военным
Вчера, 06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала