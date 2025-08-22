https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036894893.html

ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой

ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой - РИА Новости, 22.08.2025

ВС России лишили ВСУ средств разведки и снабжения под Константиновкой

22.08.2025

ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА Южной группировки войск в ДНР лишили подразделения ВСУ технических средств разведки и снабжения, сообщило Минобороны РФ. "На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Клебан-Бык операторы БПЛА Южной группировки войск не допустили возможности организовать снабжение блокированных подразделений противника при помощи наземного роботехнического комплекса. Наземный комплекс ВСУ был замечен в ходе передвижения по открытой местности в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища. Координаты цели переданы расчету ударных FPV-дронов, которой уничтожил роботизированную тележку вместе с грузом", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что расчетами БПЛА Южной группировки был обнаружен и с использованием барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожен радар для предупреждения о ракетной опасности ieMHR (Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar) ВСУ.

