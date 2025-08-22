https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036887807.html
Спецназ "Запада" уничтожил украинские расчеты беспилотников в ЛНР
Операторы ударных беспилотников подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили украинские расчеты дронов в ЛНР, сообщили журналистам РИА Новости, 22.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили украинские расчеты дронов в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения специального назначения группировки войск "Запад" ликвидировали вражеский расчет БПЛА в составе четырех человек, а также ретрансляторы, позволяющие увеличить дальность полетов беспилотной авиации противника. Тем самым, были предотвращены взлеты и удары украинских войск на одном из направлений в зоне специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты расположения группы и сведения о подготовке противника к ударным действиям по позициям ВС РФ были выявлены согласно данным воздушной разведки. "Военнослужащие с места уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в МО РФ.
россия
луганская народная республика
Новости
ru-RU
