https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036887807.html

Спецназ "Запада" уничтожил украинские расчеты беспилотников в ЛНР

Спецназ "Запада" уничтожил украинские расчеты беспилотников в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2025

Спецназ "Запада" уничтожил украинские расчеты беспилотников в ЛНР

Операторы ударных беспилотников подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили украинские расчеты дронов в ЛНР, сообщили журналистам РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T05:05:00+03:00

2025-08-22T05:05:00+03:00

2025-08-22T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9b2de2fc6b77891aafb8b966e1d4e1.jpg

ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили украинские расчеты дронов в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подразделения специального назначения группировки войск "Запад" ликвидировали вражеский расчет БПЛА в составе четырех человек, а также ретрансляторы, позволяющие увеличить дальность полетов беспилотной авиации противника. Тем самым, были предотвращены взлеты и удары украинских войск на одном из направлений в зоне специальной военной операции в ЛНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что координаты расположения группы и сведения о подготовке противника к ударным действиям по позициям ВС РФ были выявлены согласно данным воздушной разведки. "Военнослужащие с места уточнили, что после огневого воздействия активность вражеских налетов значительно сократилась", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250822/spetsoperatsiya-2036887684.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, луганская народная республика