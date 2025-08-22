https://ria.ru/20250822/sotrudnitsa-2037014065.html

В Курской области три женщины пострадали при детонации боеприпаса ВСУ

КУРСК, 22 авг - РИА Новости. Три сотрудницы предприятия пострадали при детонации взрывного устройства ВСУ во время сортировки картофеля в курском Кореневском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные варварские преступления ВСУ. Сегодня в результате детонации взрывного устройства во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО "Толпино" в селе Колпино Кореневского района. 48-летняя работница предприятия получила повреждения левой голени и бедра, у 36-летней женщины лёгкие осколочные ранения. Им оказана необходимая помощь в Рыльской ЦРБ", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что у 47-летней женщины минно-взрывная травма, а также осколочные ранения левого и правого бедра. "В состоянии средней степени тяжести на карете скорой её доставили в Курскую областную больницу. Врачи сделают всё возможное, чтобы поставить пациентку на ноги. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления. Наших жителей убедительно прошу быть крайне осторожными и бдительными. Приграничье — территория повышенной опасности для здоровья и жизни!", - добавил он.

