Названы регионы, жители которых в среднем спят дольше остальных россиян

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Жители Чечни, Тывы и ЯНАО спят в среднем дольше остальных россиян - более 9 часов, тогда как жители Адыгеи, Магаданской и Псковской областей - меньше всех, говорится в исследовании компании-производителя матрасов и кроватей Ormatek. "Самые "спящие" регионы в России - Чечня, Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ: их жители проводят в кровати более 9 часов в сутки. Самый короткий сон - у жителей Адыгеи, Магаданской и Псковской областей: чуть больше 8 часов. А москвичи и петербуржцы в среднем спят около 8,5 часа. Результаты показали, что на качество сна влияют климатические и погодные условия: 33% жителей России страдают от бессонницы в жару, а каждый пятый реагирует на смену погоды", - сказано в исследовании. Россияне в среднем спят примерно 8 часов 42 минуты, причем женщины спят дольше мужчин: 8 часов 39 минут против 8 часов 33 минут. Каждый десятый опрошенный рассказал, что спит "как младенец". Еще 40% ответили, что у них хороший сон, но при этом "есть куда стремиться". Треть респондентов часто просыпается ночью - и из-за этого не высыпается. А для 8% нарушения сна стали нормой. Еще 15% никогда не задумывались о качестве своего сна. Чаще всего хорошему сну препятствуют тонкие стены и шумные соседи, признались респонденты. "Многие участники опроса сказали, что им лучше всего спится за городом: на даче (35%) или в деревне с открытым окном и звуками природы (33%). Однако 42% высказались за городскую квартиру, поскольку там можно создать наиболее комфортные условия - контролировать свет, температуру воздуха, уровень шума. Каждый десятый (12%) лучше всего высыпается в отелях, так как там идеальные матрас и постельные принадлежности, нет никакого быта. Для трети опрошенных место не имеет значения, они хорошо высыпаются где угодно, если нет повода для тревог", - рассказали аналитики.

