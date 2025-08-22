Рейтинг@Mail.ru
Новые зоны отдыха появились возле в парке "Сокольники"
14:15 22.08.2025
Новые зоны отдыха появились возле в парке "Сокольники"
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству пространства возле Путяевского пруда в парке "Сокольники" на востоке столицы
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству пространства возле Путяевского пруда в парке "Сокольники" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках первого этапа работ по благоустройству и развитию территории парка обновили и создали детские и спортивные площадки, в ходе второго - добавили этой зоне функционала. Теперь у жителей появилось больше возможностей для отдыха и занятий спортом", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что на северном берегу водоема привели в порядок детскую площадку и место для игры в пляжный волейбол, рядом обустроили зону с тренажерами, добавили новые игровые элементы к большому игровому комплексу "Корабль", смонтировали навес для отдыха с парковыми диванами.Он уточнил, что на расположенном в этой части парка пляже обновили песок, установили спасательную вышку, смонтировали настил, на котором установили раздевалку и душ, скоро там появятся лежаки со столиками и новый павильон спасательной станции. Кроме того, вдоль северо-восточного берега водоема был обустроен настил протяженностью порядка 250 метров, в специально оборудованном кармане сделают общественный павильон, выделены четыре смотровые площадки."На южном берегу Путяевского пруда отремонтировали детскую и спортивную площадки. Теперь в воркаут-зоне площадью почти 330 квадратных метров есть тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, комплекс с классическим двухуровневым рукоходом и шестью турниками. На западном берегу смонтирована смотровая площадка площадью около 300 "квадратов", - добавил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зонах отдыха возле Путяевского пруда установят различные малые архитектурные формы - круглые столы со стульчиками, столы "змейка" с табуретами, лавочки, в том числе дизайнерские с подсветкой.
Новые зоны отдыха появились возле Путяевского пруда в парке "Сокольники"

Парк "Сокольники" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Парк "Сокольники" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству пространства возле Путяевского пруда в парке "Сокольники" на востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках первого этапа работ по благоустройству и развитию территории парка обновили и создали детские и спортивные площадки, в ходе второго - добавили этой зоне функционала. Теперь у жителей появилось больше возможностей для отдыха и занятий спортом", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что на северном берегу водоема привели в порядок детскую площадку и место для игры в пляжный волейбол, рядом обустроили зону с тренажерами, добавили новые игровые элементы к большому игровому комплексу "Корабль", смонтировали навес для отдыха с парковыми диванами.
Он уточнил, что на расположенном в этой части парка пляже обновили песок, установили спасательную вышку, смонтировали настил, на котором установили раздевалку и душ, скоро там появятся лежаки со столиками и новый павильон спасательной станции. Кроме того, вдоль северо-восточного берега водоема был обустроен настил протяженностью порядка 250 метров, в специально оборудованном кармане сделают общественный павильон, выделены четыре смотровые площадки.
"На южном берегу Путяевского пруда отремонтировали детскую и спортивную площадки. Теперь в воркаут-зоне площадью почти 330 квадратных метров есть тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, комплекс с классическим двухуровневым рукоходом и шестью турниками. На западном берегу смонтирована смотровая площадка площадью около 300 "квадратов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в зонах отдыха возле Путяевского пруда установят различные малые архитектурные формы - круглые столы со стульчиками, столы "змейка" с табуретами, лавочки, в том числе дизайнерские с подсветкой.
 
