Президент Словакии оценил реакцию Трампа на атаку на "Дружбу" - РИА Новости, 22.08.2025
18:25 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/slovakiya-2037048374.html
Президент Словакии оценил реакцию Трампа на атаку на "Дружбу"
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ценит реакцию президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и ожидает поддержку от партнеров по Европейскому союзу. Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на его письмо, в котором американский лидер заявил, что не рад слышать новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и "очень разозлен" из-за этого. "Ценю его решительную и отрицательную позицию, которую он занял в связи с украинской атакой на нефтепровод "Дружба" - энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии и наша экономика. Поддержку ожидаю и от наших партнеров в Европейском союзе", - говорится в заявлении Пеллегрини. Он подчеркнул, что Словакия не осуществляет прямые поставки оружия Украине, но старается помогать ей в других областях. Пеллегрини выразил надежду на то, что Украина понимает это и атаки, которые ставят под угрозу стабильность словацкой экономики, не будут частью ее военной деятельности. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Президент Словакии оценил реакцию Трампа на атаку на "Дружбу"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ценит реакцию президента США Дональда Трампа на атаку ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и ожидает поддержку от партнеров по Европейскому союзу.
Ранее в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ответ президента США Дональда Трампа на его письмо, в котором американский лидер заявил, что не рад слышать новости об атаке Украины на нефтепровод "Дружба" и "очень разозлен" из-за этого.
"Ценю его решительную и отрицательную позицию, которую он занял в связи с украинской атакой на нефтепровод "Дружба" - энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии и наша экономика. Поддержку ожидаю и от наших партнеров в Европейском союзе", - говорится в заявлении Пеллегрини.
Он подчеркнул, что Словакия не осуществляет прямые поставки оружия Украине, но старается помогать ей в других областях. Пеллегрини выразил надежду на то, что Украина понимает это и атаки, которые ставят под угрозу стабильность словацкой экономики, не будут частью ее военной деятельности.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Источник в ЕК подтвердил получение письма от Венгрии и Словакии по "Дружбе"
Вчера, 18:12
Источник в ЕК подтвердил получение письма от Венгрии и Словакии по "Дружбе"
Вчера, 18:12
 
