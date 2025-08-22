https://ria.ru/20250822/slovakiya-2036970370.html
В Словакии подтвердили остановку поставок нефти по "Дружбе"
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" прекращены вечером 21 августа", - цитирует заявление Transpetrol словацкое издание Pravda.
