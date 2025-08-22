Рейтинг@Mail.ru
В Словакии призывают власти перестать помогать Украине - РИА Новости, 22.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 22.08.2025
https://ria.ru/20250822/slovakiya-2036925521.html
В Словакии призывают власти перестать помогать Украине
В Словакии призывают власти перестать помогать Украине - РИА Новости, 22.08.2025
В Словакии призывают власти перестать помогать Украине
Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине. РИА Новости, 22.08.2025
2025-08-22T10:48:00+03:00
2025-08-22T10:48:00+03:00
в мире
украина
словакия
венгрия
петер сийярто
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова в социальной сети Facebook* сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Под этим сообщением собралось более 700 комментариев. "Сейчас же остановить Украине электричество и газ", - написал под публикацией министра пользователь Мариан Компас. Пользователь Душан Лехута заявил, что такими атаками Украина "воюет против Словакии и Венгрии". "А какие шаги против Украины предпримет Словакия? Пошлет ей помощь за миллионы евро. Необходимо проснуться и наконец-то дать украинцам почувствовать, что такие действия мы не будем больше терпеть", - написал пользователь Мартин Винцент. Другие комментаторы также недоумевают, почему республика продолжает помогать Украине, и призывают остановить Киеву всю помощь, полагая что ВСУ умышленно наносят удары по маршруту, по которому Словакия и Венгрия получают российскую нефть. Ранее в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250819/slovakiya-2036186511.html
украина
словакия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_a9d6664fb6c52af63f66aeeb7830ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Словакия, Венгрия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
В Словакии призывают власти перестать помогать Украине

В Словакии после удара по "Дружбе" призывают власти отказаться помогать Украине

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова в социальной сети Facebook* сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Под этим сообщением собралось более 700 комментариев.
"Сейчас же остановить Украине электричество и газ", - написал под публикацией министра пользователь Мариан Компас.
Пользователь Душан Лехута заявил, что такими атаками Украина "воюет против Словакии и Венгрии".
"А какие шаги против Украины предпримет Словакия? Пошлет ей помощь за миллионы евро. Необходимо проснуться и наконец-то дать украинцам почувствовать, что такие действия мы не будем больше терпеть", - написал пользователь Мартин Винцент.
Другие комментаторы также недоумевают, почему республика продолжает помогать Украине, и призывают остановить Киеву всю помощь, полагая что ВСУ умышленно наносят удары по маршруту, по которому Словакия и Венгрия получают российскую нефть.
Ранее в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Власти Словакии заявили, что не запрещают продавать оружие Киеву
19 августа, 00:40
 
В миреУкраинаСловакияВенгрияПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала