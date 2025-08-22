https://ria.ru/20250822/slovakiya-2036925521.html

В Словакии призывают власти перестать помогать Украине

В Словакии призывают власти перестать помогать Украине - РИА Новости, 22.08.2025

В Словакии призывают власти перестать помогать Украине

Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине. РИА Новости, 22.08.2025

2025-08-22T10:48:00+03:00

2025-08-22T10:48:00+03:00

2025-08-22T10:48:00+03:00

в мире

украина

словакия

венгрия

петер сийярто

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32151/54/321515477_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c665b1f8a0b60ff7e79764d432504aa4.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова в социальной сети Facebook* сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Под этим сообщением собралось более 700 комментариев. "Сейчас же остановить Украине электричество и газ", - написал под публикацией министра пользователь Мариан Компас. Пользователь Душан Лехута заявил, что такими атаками Украина "воюет против Словакии и Венгрии". "А какие шаги против Украины предпримет Словакия? Пошлет ей помощь за миллионы евро. Необходимо проснуться и наконец-то дать украинцам почувствовать, что такие действия мы не будем больше терпеть", - написал пользователь Мартин Винцент. Другие комментаторы также недоумевают, почему республика продолжает помогать Украине, и призывают остановить Киеву всю помощь, полагая что ВСУ умышленно наносят удары по маршруту, по которому Словакия и Венгрия получают российскую нефть. Ранее в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250819/slovakiya-2036186511.html

украина

словакия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, словакия, венгрия, петер сийярто, вооруженные силы украины