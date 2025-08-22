https://ria.ru/20250822/slovakija-2037057284.html

Словакия может обжаловать запрет ЕК на импорт российского газа

Словакия может обжаловать запрет ЕК на импорт российского газа - РИА Новости, 22.08.2025

Словакия может обжаловать запрет ЕК на импорт российского газа

Министру юстиции Словакии Борису Суско поручено изучить возможность обжаловать решение Европейской комиссии ввести запрет на импорт российского газа, если... РИА Новости, 22.08.2025

БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Министру юстиции Словакии Борису Суско поручено изучить возможность обжаловать решение Европейской комиссии ввести запрет на импорт российского газа, если Братислава не добьется для себя исключения или компенсаций, следует из постановления словацкого правительства. "Правительство поручает … министру юстиции обеспечить совместно с министром иностранных дел и министром экономики в случае, если переговоры не приведут к исключениям или адекватным обязательным компенсациям, разработку анализа возможности подачи иска", - говорится в постановлении словацкого кабмина, которое было одобрено в пятницу. Данное поручение должно быть исполнено до 25 октября, следует из документа. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

