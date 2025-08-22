Рейтинг@Mail.ru
В Словакии призвали вызвать посла Украины из-за атак по "Дружбе" - РИА Новости, 22.08.2025
15:54 22.08.2025
В Словакии призвали вызвать посла Украины из-за атак по "Дружбе"
В Словакии призвали вызвать посла Украины из-за атак по "Дружбе"
БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко призвал главу МИД республики немедленно вызвать посла Украины из-за атак ВСУ по нефтепроводу "Дружба". Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Словакии призвали вызвать посла Украины из-за атак по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 22 авг - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко призвал главу МИД республики немедленно вызвать посла Украины из-за атак ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
"Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
