Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе
ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили три полевых склада ВСУ с боеприпасами под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки поразили три вражеских полевых склада в районе Северска. В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА были вскрыты замаскированные места хранения боеприпасов и военного имущества – один в прилегающей к городу лесополосе и два в полуразрушенных зданиях на территории населенного пункта", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что после комбинированных ударов БПЛА три цели были поражены, противник на указанном направлении начал испытывать дефицит боеприпасов.
