Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе

Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе

Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе

Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили три полевых склада ВСУ с боеприпасами под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре...

2025-08-22T12:07:00+03:00

2025-08-22T12:07:00+03:00

2025-08-22T12:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

северск

вооруженные силы украины

ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили три полевых склада ВСУ с боеприпасами под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки поразили три вражеских полевых склада в районе Северска. В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА были вскрыты замаскированные места хранения боеприпасов и военного имущества – один в прилегающей к городу лесополосе и два в полуразрушенных зданиях на территории населенного пункта", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что после комбинированных ударов БПЛА три цели были поражены, противник на указанном направлении начал испытывать дефицит боеприпасов.

донбасс

северск

безопасность, донбасс, северск, вооруженные силы украины