Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 22.08.2025 (обновлено: 12:08 22.08.2025)
Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили три полевых склада ВСУ с боеприпасами под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 22.08.2025
ЛУГАНСК, 22 авг – РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск поразили три полевых склада ВСУ с боеприпасами под Северском в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "Подразделения "Южной" группировки поразили три вражеских полевых склада в районе Северска. В ходе ведения воздушной разведки операторами БПЛА были вскрыты замаскированные места хранения боеприпасов и военного имущества – один в прилегающей к городу лесополосе и два в полуразрушенных зданиях на территории населенного пункта", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что после комбинированных ударов БПЛА три цели были поражены, противник на указанном направлении начал испытывать дефицит боеприпасов.
Российские военные поразили три склада ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Заголовок открываемого материала